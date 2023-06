Agreden a familia por uso de callejón en Acolman

Acolman, Méx, 25 de junio de 2023.-Por un callejón de 3 metros de ancho por casi 30 metros de largo, que sirve para el acceso a su vivienda, una familia fue agredida y amenazada en la colonia San Mateo Chipiltepec del municipio de Acolman, informó el diputado local Faustino de la Cruz Pérez, quien consideró que es necesario que intervengan las autoridades para que se llegue a una conciliación pacífica.





Claritza Redonda Álvarez, a nombre de los afectados aseguró que vive en un terreno familiar, ubicado en la calle Diagonal de San Antonio No. 8 San Mateo Chipiltepec Acolman, que fue subdividido, teniendo su entrada por un callejón o cerrada sin nombre; sin embargo, su tío de nombre Jaime Redonda Victoria, quien es servidor público porque trabaja en el Odapasa Acolman, asegura ser dueño de dicha vía de acceso y junto con su familia le impide la entrada y salida.





Sostuvo que el problema empezó porque no permitió que en sus paredes se colocaran adornos, ya que iban aplanar, por lo que le dijeron que ’no tenía derecho a salir por ese callejón y que si ellos lo decidían me levantaban un muro tapando mi entrada’, por lo que acudió ante el ayuntamiento que preside el alcalde Rigoberto Cortez Melgoza para tratar de llegar a una conciliación.





Motivo, por el que se presentaron las partes involucradas frente al juez calificador Carolina Zamora y dar a conocer sus inconformidades, Jaime Redondo ’reaccionó de manera prepotente manifestando que es su callejón y desconociendo que el callejón fuera un paso de uso común’, dijo.



Tras esto, buscaron remover una puerta que divide dicho callejón, redactando un escrito dirigido al presidente municipal de Acolman, por lo que acudió personal de Movilidad del Ayuntamiento, pero comentaron que no podían hacer nada, ya que le correspondía a Desarrollo Urbano, pero dejaron una notificación al señor Jaime, apuntó.





Y al acudir a Desarrollo Urbano, recordó, les respondieron que el personal de dicha área no podía quitar la puerta, ’pero que nosotros lo podíamos hacer, ya que estaba invadiendo nuestra propiedad. Que en caso de que se pusieran agresivos solicitáramos una patrulla’.





Sin embargo, el conflicto escaló a tal grado, que el pasado 25 de marzo Jaime Redonda llegó con un pico decidido a quitarle el servicio de drenaje, por lo que su padre Juan Redonda, a pesar de ser una persona diabética, hipertensa y con insuficiencia renal crónica, salió a tratar de impedir ese hecho; sin embargo, también llegaron otros familiares, armados con palos y piedras y los agredieron verbal y físicamente, lo que provocó una trifulca, donde a su madre la tiraron, incluso a su hermano lo descalabraron y amenazaron, a su marido lo golpearon y a ella le rompieron sus lentes.





Posteriormente, la familia del señor Jaime, desconectaron el drenaje y patearon la puerta de su propiedad ingresando a su domicilio para amenazarlos. Y a pesar de que solicitaron la intervención de la policía municipal, las patrullas tardaron varias horas en llegar, denunció.





Razón por la que acudió al ministerio Público de Tecámac, donde iniciaron la Carpeta con NIC: FTE/FTE/03/MPI/443/01459/23/03 y NUC: ECA/FTE/FTE/082/085168/23/03 por el delito de lesiones, en contra de quien resulte responsable. Por ello, como medida cautelar se les brindó seguridad policíaca y acude la patrulla a realizar rondines, aunque no es diariamente, afirmó.





Manifestó que, tras esto, solicitaron al Organismo de Agua de Acolman la reinstalación del drenaje, pero no lo pudieron hacer por el callejón y tuvieron que atravesar la casa de su padre, Juan Redonda para poder tener este servicio.





Y también acudió al Ayuntamiento de Acolman a meter una queja por la omisión que cometió seguridad pública y a reportar a Jaime Redonda a Contraloría, por ser un servidor público que trabaja en el área de Odapasa.





La afectada, reconoció que ’tenemos miedo de que se metan a la casa’ y comentó que quieren llegar a un acuerdo pacífico para que le permitan utilizar el callejón para entrar y salir de su domicilio, a fin de ’recuperar nuestra tranquilidad’.





Por ello, el diputado Faustino de la Cruz invitó a las autoridades y familiares que busquen conciliar, para que puedan vivir en armonía y se terminen los conflictos por dicha vía de comunicación.