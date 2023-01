Agrede representante del SNTE a dos féminas y a su mascota; fue videograbado

Nahúm Jardínez Martínez, representante sindical del SNTE en el CBTA 292 de Atotonilco el Grande, Hgo., fue videograbado por dos mujeres luego de que su mascota y ellas mismas fueran sujetas de una agresión física tras un incidente con un menor de edad el sábado pasado en la capital hidalguense.



Aparentemente las mujeres llevaron a pasear a su perro, de escasos 30 cm de altura, al pisal David Ben Gurión. Posteriormente, la familia de Jardínez Martínez, en específico un menor de edad varón de alrededor de 6 años se acercó al animal, quien habría realizado un gesto que lo espantó sin que hubiera mayores consecuencias.



Al ver la reacción del menor, sin mediar palabra, y sin atender la condición de su hijo (por si tenía alguna herida), el cual no sufrió ninguna agresión del animal ni tuvo secuencia alguna como se aprecia en el mismo video, el sujeto le propinó de cinturonazos.







Ante el reclamo de las dueñas del animal, quienes no podían concebir la agresión, Jardínez Martínez se acerca para intimidar a quien le grababa, dando un manotazo para tirarle el móvil mientras le acompañaban sus respectivos padre y madre.



A la pregunta de qué había hecho el perro para recibir tal castigo, el agresor no supo responder y se limitó a señalar que se leyera el reglamento del espacio público.



El animal tuvo que ser detenido, siendo el canino cargado por su dueña.



La grabación continúa en otro clip, mismo donde se observa que el agresor se sube a un vehículo gris con matrícula HJB-287-A junto con sus acompañantes. Después vinieron otros jaloneos, pues exigían que reparara el daño realizado al móvil con el que ya no pudieron grabar. De dicha agresión le quedaron moretones, huyendo el individuo luego de que solicitaran auxilio de las autoridades.



Después, como Jardínez Martínez dejó a su madre en el lugar de los hechos para darse a la fuga, la afectada reclama a la madre del individuo para que esperen a las autoridades y se esclarezca el hecho, a lo que la señora respondió con negativas e incluso dio manotazos a quien le grababa para después decir que “la estaban golpeando” y mediante esa falsa acusación, querer salir del paso.



En redes sociales llamó la atención la actitud agresiva del sujeto, toda vez que si bien no tuvo formación en instituciones que sean reconocidas por su calidad académica, incluso en esas debieron de enseñarle el respeto, ya que Jardínez Martínez se formó en Ciencias de la Educación y labora como representante del SNTE en el CBTA 292 donde Juan Pedro Yáñez Islas es director.



Hasta el momento Said Vargas Sáenz, secretario General de la Sección XV del SNTE no ha hecho pronunciamiento alguno.



Posteriormente, una de las mujeres compartió una foto con un moretón, producto de la agresión.