Aerolínea perdió llantas de silla de ruedas de atleta mexicana; en riesgo su participación en Turquía

La para triatelta Brenda Osnaya Álvarez denunció que la compañía United Airlines perdió las llantas de su silla de ruedas, poniendo en riesgo sus posibilidades para competir en la Copa del Mundo de Paratriatlón de Alanya, Turquía.



’Quiero poder demostrar mi preparación, de lo que soy capaz, y poner el nombre de México en alto, pero sin mis llantas no puedo competir’, lamentó.



La deportista relató que voló con la aerolínea desde la Ciudad de México a Chicago, Estados Unidos, donde tomó una conexión con la misma compañía hacia Frankfurt, Alemania. Una vez ahí, abordó un avión de la aerolínea turca SunExpress para dirigirse a Alanya.



’Todo mi equipaje llegó, excepto mi caja con mis llantas’, denunció en un video difundido a través de redes sociales.



De acuerdo con la atleta, todo su equipaje fue señalado con un distintivo que marcaba la ruta que seguiría la competidora. Sin embargo, la caja de sus ruedas no fue etiquetaba correctamente, afirmó, al tiempo que expresó preocupación:



’La competencia es dentro de dos días, no he podido entrenar y estoy preocupada porque puedo perder la competencia’.



Brenda Osnaya presentó un reporte en el aeropuerto de Alanya y se comunicó con la terminal en Frankfurt. No obstante, las empresas no han logrado localizar el paquete perdido ni proporcionar una fecha de entrega.



Ante esto, UnitedAirlines se puso en contacto a través de Twitter y solicitó a la deportista que enviara el número de etiqueta de su equipaje o su número de referencia del archivo de equipaje retrasado, con el fin de ’investigar más a fondo’.