Advierte UMPC sobre sustancias peligrosas

Córdoba, Ver., (12 de mayo del 2023). - La Unidad Municipal de Protección Civil de Córdoba (UMPC) advierte a la población del uso responsable de materiales peligrosos, ya que durante esta semana se atendió junto con Bomberos de Córdoba, el reporte de un ciudadano que, por falta de conocimiento, puso en riesgo a su familia y vivienda, al verter por la alcantarilla de su vivienda, fosfuro de aluminio, el cual es extremadamente tóxico e inflamable.



El titular del área, Jorge Tress Martínez, indicó que está persona utilizó el químico para la eliminación de roedores, sin embargo, al combinarse con el agua se produjo fosfina (un gas tóxico), por lo que pudo controlarse al momento en un trabajo coordinado con elementos del Cuerpo de Bomberos de Córdoba.



"Lo que se hizo fueron labores de absorción con material inerte y al día siguiente, la recuperación del químico con equipo de protección personal y se dispuso adecuadamente. Estos se dan ante la falta de desconocimiento, pese a que las instrucciones del producto indican que no se puede mezclar con agua porque tiene una reacción que crea vapores tóxicos y hasta mortales’, mencionó Tress Martínez.



En este sentido, la UMPC y el H. Cuerpo de Bomberos recomendaron no almacenar ni utilizar sustancias químicas peligrosas, sobre todo cuando no conocen sus reacciones las cuales pueden ser tóxicas para cualquier ser vivo. Llamar al Cuerpo de Bomberos o Protección Civil si tiene alguna sustancia peligrosa (271 71 2 00 55 y 271 71 2 18 22).