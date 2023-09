Adrián Hernández Romero deja cargo de regidor y se unirá a gobierno del Edomex

Adrián Hernández Romero, informó esta mañana a través de sus redes sociales que el día de hoy en sesión de cabildo fue aprobada su licencia definitiva para separarse del cargo de cuarto regidor del Ayuntamiento de Texcoco, encabezado por la alcaldesa Sandra Luz Falcón Venegas.





El ahora ex regidor, agradeció a todos los texcocanos por su confianza, apoyo, amistad y cariño y sobre todo por dejarlo representar y ser su voz lo que ha sido para él muy satisfactorio.



Aunque el ex servidor público no especificó cuál será su siguiente encomienda, se espera que ocupe un cargo en el gobierno del Estado de México, ya que estuvo colaborando durante la campaña de Delfina Gómez Álvarez, actual mandataria mexiquense.



’ Desde otra trinchera, seguiré poniendo mi granito de arena para que las y los mexiquenses logremos el estado de bienestar que tanto anhelamos y para que esta #4T siga creciendo’, expresó Hernández Romero.