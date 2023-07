Adquiere Texcoco 13 unidades nuevas para recolección de desechos urbanos

Con una caravana que arrancó en el jardín municipal para mostrar a la ciudadanía las 13 unidades nuevas que el gobierno de Texcoco adquirió para mejorar los servicios públicos a la ciudadanía, se mostró a las texcocanas y texcocanos el trabajo que realiza el H. Ayuntamiento.



En una ceremonia realizada en sobre la avenida Juárez frente al jardín municipal, la presidenta de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas acompañada por el Secretario del Ayuntamiento Jesús Adán Gordo Ramírez, él Síndico Ricardo Jesús Arellano Mayer, así como integrantes del cuerpo de gobierno y directores de área de las administración local, informó que se invirtieron 31 millones de pesos, en la adquisición de 13 unidades que permitirán garantizar el servicio a la ciudadanía.



Explicó que esta es la segunda entrega de vehículos durante el presente año, entre los que están para el área de vialidad una camioneta tipo estaquitas, para administración una tipo pick up, para desarrollo urbano, un a pick up, para Desarrollo Económico una pick up y una estaquitas, a servicios públicos una estaquitas, un camión tipo ’jirafa’, con un brazo telescópico para poda y un tractocamión que permitirá canalizar los desechos urbanos que se recolectan en el municipio; para agua potable se realizó la entrega de una camioneta pick up, un camión de presión-succión conocido como ’vactor’, un camión de volteo y dos malacates, para limpieza de la red de drenaje.



La presidenta municipal de Texcoco, remarcó la importancia de este tipo de vehículos que permiten ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, ejemplo de ellos es la adquisición de un tractocamión, que permitirá el transporte de las más de 900 toneladas de basura que se generan por semana en Texcoco, y que deben se canalizadas a un sitio seguro para su confinamiento.



’Con esto les estamos informando a todos ustedes que el recurso que nos hacen llegar a través del pago de sus impuestos a través del pago de predial, agua, derechos por licencias de funcionamiento, de construcción, se ven reflejados en los servicios que estamos prestando’, dijo la presidenta municipal.



Quien luego de la entrega oficial en las diferentes áreas del gobierno municipal a bordo de los vehículos nuevos realizó una caravana por las diferentes calles de Texcoco para mostrar a la ciudadanía la forma en la que se va modernizando la prestación de servicios.