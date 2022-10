Adolece estrategia de comunicación y dejan en visto a Menchaca… al menos durante una noche

El gobernador fifí de Nuevo León, Samuel García, dejó en visto a su homónimo de Hidalgo Julio Menchaca sobre una espontánea apuesta deportiva que involucraba a los equipos -privados- del fútbol mexicano.

Mi estimado amigo @samuel_garcias. Si nuestros @Tuzos ganan el pase a la final, te reto a la remodelación de un parque para promover el deporte en nuestras juventudes. ¡Ya sé que eres tigre! Pero hoy juega Monterrey de tu esposa Mariana.

¿Qué dices?, ¿le entras? — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) October 21, 2022

Pasado ya el 20 de octubre y hasta la madrugada del día de hoy (21), el reto propuesto no tuvo eco. O quien maneja las redes de Samuel García no se percató del mensaje, o en el peor de los casos, lo leyeron y no le prestaron atención.Tampoco se ve que hayan hecho mucho del lado hidalguense para contactar a su homónima del norte y que no dejara en “visto” a Menchaca, pues si lo hicieron, no se obtuvo resultado alguno.Ambos gobernadores se conocen por compartir legislatura en el Senado. Es así que la peor interpretación radica en la justificada visión de que por una parte, ambos enfrentan asuntos más serios que el fútbol -y eso que Samuel es experto en frivolidad-, y por la otra, que ninguno de ellos debe disponer del recurso de sus representados para pagar apuestas deportivas nacidas al calor del momento -a menos que fuera con su propio recurso, lo cual no se especificó-.Para muchos podría tratarse de un asunto menor pero en comunicación política informar sobre lo ejecutado es fundamental, pues por un lado el mensaje llegue a las audiencias correctas de manera oportuna y por el otro se evitan crisis para prescindir del control de daños.Ciertamente aún hay días para contestar el mensaje -el reto es sobre el pase a la final, para lo cual aún falta un partido-, pero lo que se nota es una falta de estrategia que no debió permitir tanta espontaneidad, es decir, que debió trabajarse de antemano.Y no es la primera vez que sucede en tan poco tiempo.Viene a la memoria el reciente caso de la Feria de Pachuca. Durante muchos años ha existido una zona privilegiada en el Teatro del pueblo donde los funcionarios públicos eran obligados a adquirir entradas y ya después eran dejados a su suerte para disfrutar de los accesos, regalarlos, o bien, venderlos para recuperar la inversión. El problema radicaba no en tener una zona de recuperación dentro del recinto ferial, sino en que ésta, por la misma forma en la que operó, no era de acceso para interesados que no tuvieran relación alguna con el sistema.Pero la falta de una narrativa que justificase la zona en un evento que opera al día de hoy con números rojos, señalándola incluso como “zona VIP”, provocó que la acción de retirarla fuera vista como un control de daños y no como una estrategia que se pudo socializar de antemano y ya a partir de allí proceder según el sentir ciudadano. Es decir, que se obró de buena forma pero se comunicó como si se hubiera tratado de una enmienda.Ni el asunto de Samuel García ni mucho menos el de la Feria de Pachuca son graves ni relevantes en sustancia para la vida política de la entidad, misma que tiene otras prioridades, pero en el ejercicio del poder, meterse en camisas de once varas por cuestiones irrelevantes, deja preocupación para cuando de verdad se toquen asuntos de interés ciudadano. Hay que ajustar la máquina.