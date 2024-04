Adiós última esperanza… 9 de 10 encuestadoras dieron victoria a Claudia

Lo que las huestes del PRIAN percibían como la última esperanza para demostrar algo que cambiara el curso de las tendencias con miras a las elecciones de sucesión presidencial el próximo 2 de junio, terminó siendo un fiasco que a ellos mismos decepcionó, al grado de ser el único debate para un puesto relevante, desde que existen las redes sociales, donde la falta de ánimo acalló las porras virtuales, no habiendo grupos organizados y ni siquiera bots contratados para ello.



Y es que aunque la misión era relativamente fácil para la candidata opositora, cuestión de un par de ensayos para dar golpes certeros y contundentes, Xóchitl no supo y no pudo llevarla a cabo, lo que provocó que lejos de incomodar a Claudia, esta se diera el lujo incluso de hacer una broma sobre ella y sus mañas, a lo que la propia presentadora hizo un esfuerzo sobrehumano por no reírse.







En términos efectivos, la ventaja de Claudia sobre Xóchitl como ganadora del debate fue así:



Para De las Heras, de 43 puntos



Para Demoscopia Digital. De 36 puntos



Para Electoralia de 30 puntos



Para Enkoll (usada por El País) de 24 puntos



Para Factométrica de 42.5 puntos



Para Gobernarte de 32 puntos



Para Mendoza Blanco y Asociados (MEBA) de 49 puntos



Para Metrics Mx fue de 44 puntos



Para Votia, de 37 puntos



Con lo anterior, el promedio sobre quienes consideraron ganadora a Claudia sobre Xóchitl fue de 37 puntos, aunque eso sí, para Massive Caller, que fue la única que “midió” una victoria de Xóchitl, allí Sheinbaum supuestamente “perdió” por 25 puntos.