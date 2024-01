El presidente Felipe Calderón fue exhibido aparte de obedecer en su gobierno al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber hospedado en su sexenio al expresidente de Francia Nicolás Sarkozy en una finca perteneciente a un banquero vinculado con el narcotráfico.



A finales de 2023, el expresidente de Francia Nicolás Sarkozy presentó su libro con sus memorias en donde reveló que en 2009, en su visita a México para negociar con Felipe Calderón la extradición de Florence Cassez, se percató que la persona que tomaba las decisiones importantes no era Calderón sino su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.



Debido a esto, recientemente en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre estas revelaciones del político francés y tachó de vergonzoso el hecho de que un extranjero revelara cómo operaba realmente la administración del panista; asimismo, exhibió cómo fue que el exmandatario se enteró que el banquero Roberto Hernández le prestó a Vicente Fox una lujosa mansión en Colima, ’habló de las extravagancias en México’, dijo AMLO.



’La mayoría de la gente no sabía que el que mandaba era García Luna, imagínense qué vergonzoso (...) ustedes sí, porque es su trabajo, pero la mayoría de la gente no lo sabía. Fíjense cuántas cosas, les puedo decir que 95% no sabía lo que dijimos hoy, y a lo mejor hasta más lo desconocían. Y 95%, si no es que más, no conocían estas revelaciones, por eso hace falta La Mañanera’, dijo.



Durante su estancia en el país, Sarkozy y su esposa Carla Bruni habrían sido hospedados en una finca en Yucatán del exdirector general del Banco Nacional de México (Banamex) de 1997 a 2000 Roberto Hernández Ramírez para reunirse con Felipe Calderón, quien en aquél entonces había sido exhibido en México y Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico



El periodista Al Giordano, quien investigó al banquero y ganó un juicio que Hernández Ramírez contra él, reveló que desde 2001 el Tribunal Superior de Nueva York había confirmado el vínculo entre Hernández Ramírez y el narcotráfico.



De acuerdo con el periodista, en la misma finca que fue hospedado Sarkozy en el gobierno de Calderón, también fue hospedado Bill Clinton en el gobierno de Ernesto Zedillo.



"Felipe Calderón tiene algo que ver en este caso, como Zedillo tuvo algo que ver en el hospedaje de Clinton, también en la casa de Hernández. Lo más increíble es que la iniciativa «Mérida», el plan de ayuda estadounidense para México y Centroamérica, también nació en una de sus haciendas, lo que dice mucho sobre la corrupción."



"Fue en febrero de 1999, yo era periodista del Boston Phoenix y fui a México, a la península de Yucatán, para cubrir una cumbre sobre el tema de la droga entre el presidente mexicano Ernesto Zedillo y Bill Clinton. Leí todos los periódicos locales y uno de ellos, el periódico afirmaba que Roberto Hernández Ramírez, el hombre que había prestado una hacienda para la reunión de nuestros dos presidentes, en realidad era un narcotraficante", expresó en una entrevista para Rue89.



El periodista y director del diario ¡Por esto!, Mario Méndez Rodríguez, exhibió en su momento fotos donde muestran a varios barcos de Colombia, llegando a las propiedades de Roberto Hernández Ramírez, así como también se apreciaban aviones que salían de las mismas viviendas.



De acuerdo con Méndez Rodríguez, un grupo de pescadores que han estado trabajando durante décadas cerca de los más de sesenta kilómetros de costas en la península que posee el banquero y que era conocido por los habitantes como «El triángulo de la cocaína», expresaron que Hernández Ramírez se apropió de manera ilegal las aguas territoriales, ocupando a sus esbirros para amenazar a los pescadores de la zona e impedir que laboren cerca de sus propiedades.



De acuerdo con Al Giordano, el banquero Hernández Ramírez había sido señalado en Estados Unidos por las autoridades y la Agencia Antidroga Estadounidense (DEA) de haber realizado blanqueo de dinero, siendo parte de la "Operación Casablanca". Pese a ello, el banquero en ese tiempo fue anfitrión de una cumbre contra la droga entre los presidentes.Con información de REBELIÓN | INFOBAE