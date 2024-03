Además de exterminio, se enfrenta Palestina a hambruna: ONU

Por sino fuera poco el hecho de tener que enfrentar un constante exterminio, los ciudadanos palestinos presentan escasez de alimentos en varias zonas de la franja de Gaza, llegando a niveles de hambruna, de acuerdo con el Observatorio Mundial del Hambre.



La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), la cual es respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó que ya se están dando dos de los tres criterios para ser considerada hambruna, que son la escasez general de alimentos y la prevalencia de la malnutrición. El tercer criterio no fue confirmado debido a la falta de datos sobre las tasas de mortalidad en Palestina; en este criterio contemplan que los residentes en las zonas afectadas morirán de inanición y malnutrición a escala de hambruna de forma inminente.



De acuerdo con cifras del Observatorio, cerca de la mitad de la población en Gaza de los 11 millones registrados presentan una escasez "catastrófica" de alimentos, siendo la peor categoría en su parámetro. Así también indicaron que alrededor de 300 mil habitantes de la misma zona presentan una perspectiva de mortandad a escala de hambruna.



Debido a ello, el Observatorio Mundial del Hambre señaló que la escasez de alimentos en zonas de la Franja de Gaza deben ser atendidas a la brevedad, solucionando el acceso para la entrega de alimentos, medicina, agua y protección a civiles.



"Las acciones necesarias para prevenir la hambruna requieren una decisión política inmediata de alto el fuego, junto con un aumento significativo e inmediato del acceso humanitario y comercial a toda la población de Gaza", señaló.



"Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para garantizar el suministro de alimentos, agua, medicinas y la protección de los civiles, así como para restablecer y proporcionar servicios de salud, agua y saneamiento, y energía", agregó.



Ante esta situación, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó en la inauguración de una conferencia sobre ayuda humanitaria para Gaza en Bruselas que como parte del ataque de Israel la hambruna está siendo ocupada como arma de guerra, al no permitir el acceso a los suministros básicos.



"En Gaza ya no estamos al borde de la hambruna, estamos en un estado de hambruna, que afecta a miles de personas", dijo. "Esto es inaceptable. La hambruna se utiliza como arma de guerra. Israel está provocando la hambruna".



En respuesta a lo anterior, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Israel Katz, indicó que Borrell debería "dejar de atacar a Israel y reconocer nuestro derecho a la autodefensa frente a los crímenes de Hamás".



Si bien el gobierno de Israel asevera que permite el acceso y se encuentra abriendo más rutas por tierra, mar y aire, las agencias humanitarias denuncian que aún no pueden hacer llegar suficientes suministros ni distribuirlos con seguridad, sobre todo en el norte, sin un mejor acceso y seguridad, responsabilidad de Israel desde que asaltó las ciudades de Gaza.Con información de ONU