Acusan a IEEH de chicanada en Tula: cambió género de candidatura

Siguen las críticas contra las designaciones de candidatos por Morena a las alcaldías en Hidalgo. Si bien podría tratarse como otro caso más de cuadros a los que no les alcanzó el trabajo ni la popularidad para figurar entre los finalistas a considerarse, creyendo que con apenas unos meses les alcanzaba para posicionarse, en esta ocasión sí que habría elementos para justificar su afirmación, pues efectivamente el Instituto Estatal Electoral (IEEH) cambió de última hora el género de la postulación, lo que dejó fuera a un exaspirante de Morena que había optado por lanzarse vía PT al no ganar la candidatura.



La carta íntegra es la siguiente:



’Es de todos conocido en el estado de Hidalgo, que la injerencia en el proceso electoral, desde los altos niveles de la política local, ha sido totalmente evidente, autoritaria, cínica y descarada, en todos los cargos, y a todos los niveles, como no se había dado desde la década de los 60’s y 70’s, años en los que el todopoderoso PRI decidía, con el poder de su dedo, quién podía o no gobernar este país.



No solo optaron por excluir a cuadros fundadores de MORENA, para ser desplazados por candidatos chapulines impresentables, impopulares, o con un pasado totalmente priísta.



En el caso de Tula, impusieron a un candidato gris, sin arraigo, desconocido, pero avalado desde Pachuca, por lo cual aceptamos la invitación del Partido del Trabajo para encabezar dignamente una candidatura que represente al Pueblo, y que se acorde a los principios de la Cuarta Transformación en Hidalgo, porque aunque quieran prohibirlo, hay que recordar, en todo momento, que el PT también es la 4T.



El día de hoy, de forma totalmente arbitraria e injustificada, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo decidió cambiar el género de hombre a mujer sin las facultades legales para ello, para la postulación del candidato a Presidente Municipal por el Partido del Trabajo, por lo dejó sin efecto mi candidatura para este cargo público.



Por lo anterior, informamos al Pueblo de Tula, y de todo el estado de Hidalgo, que en este momento estamos a la espera de las actas correspondientes para iniciar el proceso de impugnación ante las autoridades electorales correspondientes, en contra de este atropello, y de la voluntad de los tulenses, que ya estamos hartos ante los malos gobiernos.



Exigimos también al Gobierno del Estado de Hidalgo que saque las manos de la elección. Es totalmente inmoral y contrario a los principios de la Cuarta Transformación, la forma en la cual se ha inmiscuido en el proceso electoral, y ha manejado a las instituciones electorales para imponer a los candidatos emanados desde el palomeo oficial.



Además, informo al Pueblo de Hidalgo que estamos en pie de lucha, que no nos dejaremos ante las imposiciones, y ante el autoritarismo rancio y rapaz que desde la Capital del Estado pretende ejercer en contra de los candidatos del Pueblo, que representamos y defendemos a la 4T en Hidalgo.



En las siguientes horas y días, estaremos informando de las acciones a realizar. Pedimos, por tanto, al Pueblo su paciencia y apoyo respecto a las decisiones que estaremos tomando, y al cual le pedimos acompañar nuestra lucha, pues como bien dice nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador: ’con el Pueblo todo, sin el Pueblo nada’.