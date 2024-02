Acusa regidor de simulación en parlamento infantil de Pachuca

El derecho establecido por la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas se estaría vulnerando en la capital hidalguense luego de que uno de los ejercicios para su promoción, a saber el parlamento infantil en la asamblea municipal, carecería de las condiciones para generar propuestas que pudieran beneficiarles desde su perspectiva, pues a los niños ni siquiera se les ha permitido hablar.



Lo anterior fue señalado por el regidor César Alberto Ramírez Nieto, quien señaló que la negligencia de Rubén Escalante Méndez, titular de Desarrollo Humano y Social del ayuntamiento de Pachuca, provoca que no se cumpla con la finalidad del parlamento infantil y solamente se ocupe para tomar alguna foto.



El munícipe expresó que el año pasado solamente se le destinó un día y que el responsable de su desarrollo tampoco habría implementado mecanismos de seguimiento, por lo que en realidad, se trató de una mera simulación que no benefició en nada y que se repetiría este año bajo el mismo formato.



Y es que la mayor gravedad radica en que ni siquiera hubo tiempo para que los infantes se expresaran de manera adecuada, lo que es un insulto para la ciudadanía y para los derechos de los infantes.



Otros ejercicios similares son realizados por diversas instituciones gubernamentales y tienen un propósito, pues no se trata de una moda ni debe ser relegado a un asunto sin importancia, pues por algo son replicados en el mundo a recomendación de Naciones Unidas.