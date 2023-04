Acumula veintena de denuncias por estafar clientes y obtiene su tercera vinculación a proceso

José Francisco D.C. obtuvo su tercer vinculación a proceso por presuntamente cometer fraude a sus clientes, aunque no sería el último caso, pues una veintena de denuncias por la misma condición se acumulan en contra del abogado y de su despacho.



El abogado es hijo del osorista Francisco Díaz Arriaga, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo.



Según el modus operandi dado a conocer por las autoridades, José Francisco aparentemente llevaba los casos de diversas personas, sin embargo, muchos de estos en realidad eran ’simulados’, pues supuestamente se falsificaba documentación oficial para hacerles creer que eran objeto de denuncias.



Luego de diversos pagos y de ’largas’ por parte del abogado y de algunos de sus trabajadores, las víctimas solicitaban a la autoridad que diera cuenta sobre los asuntos llevados a cabo por la firma, enterándose de que o bien algunos no existían o bien, en algunos de los casos, supuestamente no se había realizado acción alguna.



Las vinculaciones a proceso actuales ya se acercarían a los 100 millones de pesos si bien se sabe de otras denuncias que superan con creces dicha cantidad como la dada a conocer por Forbes México, donde una de sus clientes lo acusó de quedarse con 114 millones de pesos que supuestamente debía entregar como fianza.