Acumula INE casi 2 mil denuncias por acoso y corrupción en sólo seis meses

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) acumuló en el primer trimestre del 2022 mil 910 denuncias ciudadanas, entre ellas, por acoso laboral, sexual y discriminación, abuso de funciones, venta de citas, irregularidades en licitaciones, nepotismo, conflicto de interés, tráfico de influencias y cohecho, entre otras, de acuerdo con su informe de resultados preliminares.



Del total, mil 043 denuncias (55 por ciento) por faltas de funcionarios públicos del INE fueron reenviadas a otras áreas del órgano electoral; 439 de ellas (23 por ciento) requirieron apertura de cuaderno de antecedentes; 177 (nueve por ciento) fueron atendidas con asesoría telefónica; 108 denuncias (seis por ciento) ameritaron apertura de expediente de investigación; y para el resto se solicitaron más elementos, se reenviaron a otras instancias, dieron asesoría o el INE se declaró incompetente para su resolución.



El Instituto Electoral precisó ayer a SinEmbargo que el Informe Previo de gestión y resultados del Órgano Interno de Control ’es un ejercicio preliminar cuyas observaciones se encuentran en proceso de atención y sustanciación por parte del INE’.



Respecto a las 108 denuncias que se integraron a expedientes de investigación, acumulados al 31 de diciembre de 2021, el Órgano Interno de Control expuso que 76 fueron concluidos y 324 (81 por ciento) siguen en trámite, los cuales se relacionan con presunto incumplimiento de funciones, abuso de funciones, acoso laboral, sexual y discriminación, conflicto de interés, declaración patrimonial, desvío de recursos públicos, entre otros.



’En 21 expedientes se determinó la comisión de una falta administrativa y la probable responsabilidad de personas servidoras públicas del INE y de un particular; de los cuales, en 19 casos se trató de faltas no graves (omisión en la declaración patrimonial y de intereses) y en dos se determinó la existencia de faltas administrativas graves’, determinó el OIC.



Sobre los cuatro asuntos acumulados de faltas graves, donde estuvieron involucradas 10 servidores públicos y un particular, se trató de actos arbitrarios en perjuicio de servidores públicos y el particular utilizó información falsa en un procedimiento de licitación pública nacional, los cuales fueron turnados a la Dirección de Substanciación de Responsabilidades Administrativas. Las sanciones consistieron en inhabilitaciones y suspensiones de cargo.



En estos días, los legisladores discutirán y votarán una Reforma Electoral que, se prevé, tendrá algunos ajustes a la propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la mayoría necesaria. No obstante, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que se basará en tener un INE que no sea costoso, donde los consejeros sean electos democráticamente y que se profundice en la ciudadanización de los que integrarán el Consejo General de este órgano electoral.



El Órgano Interno de Control del INE participó en 52 sesiones para asesorar a los comités y vigilar la legalidad de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, donde observó irregularidades de licitantes y compras ’excesivas’.



’Como OIC se han realizado observaciones, comentarios y se han emitido opiniones, ya sea advirtiendo un posible desapego normativo o compras que se consideran pueden ser excesivas’, comenta en el informe.



En las sesiones del Subcomité Revisor de Convocatorias se adjudicaron contratos por 75 millones 357 mil pesos, entre ellos, el 24 de marzo –en el marco de las críticas por la organización de la Revocación de Mandato– se aprobó la contratación de tres estudios cuantitativos para evaluar la imagen del INE por 998 mil pesos; el 12 de mayo se palomeó el aseguramiento de bienes patrimoniales y parque vehicular por siete millones 273 mil pesos; o el 23 de junio se aprobó un servicio de asesoría para la elaboración del informe de Rendición de Cuentas de la gestión del Consejero Presidente Lorenzo Córdova del 2014 al 2022 por cuatro millones 460 mil pesos.



En vísperas de la realización del proceso de Revocación de Mandato el 10 de abril, además de quejas por la ubicación lejana de casillas derivado del recorte presupuestal, la ciudadanía acusó retrasos en la asignación de citas para renovar la credencial de elector y no pudieron participar en el ejercicio.



Sin embargo, por intervención del OIC al detectar presuntas ’anomalías’, se suspendió la contratación aprobada el 25 de mayo para una agencia creativa para materiales de difusión para televisión, radio y medios impresos y digitales de las campañas institucionales 2022-2025 del INE.



El objetivo, justificó el órgano, es evitar potenciales perjuicios graves a la institución al advertirse la existencia de posibles ’vicios’ en el procedimiento, como insuficiencia en la investigación de mercado realizada o deficiencias en las especificaciones técnicas. Una vez suspendido, el 24 de junio el órgano permitió al INE realizar la contratación del servicio de una agencia creativa de carácter provisional.



Al primer semestre de 2022, había en trámite siete procedimientos de sanción por presuntas infracciones en que habrían incurrido concursantes, proveedores y contratistas en las disposiciones del Reglamento del INE en materia de Adquisiciones.Dulce Olvera | SIN EMBARGO