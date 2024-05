Acude Simey Olvera al Foro Estatal para el Fortalecimiento en el campo

Durante su participación en el Foro Estatal para el Fortalecimiento del Campo en el Singuilucan, la candidata de Morena al Senado de la República, Simey Olvera Bautista, se reunió con agricultores y productores del Altiplano para discutir los desafíos del sector agropecuario y las alternativas para potenciar las tierras en la entidad.



Durante el evento, la abanderada morenista destacó la necesidad de implementar políticas que fortalezcan la infraestructura y los servicios en el campo para aumentar la protección a la producción nacional y al mercado interno, además de proporcionar crédito adecuado a los productores.



’Es de suma importancia que el sector agrícola para esta región de Hidalgo hay diferentes necesidades de los agricultores, por lo que es compromiso adquirido con este sector es brindar apoyo y a crear más foros como este para incluir a todos en el rescate del campo en la entidad’, dijo Olvera Bautista.



A este evento también asistieron Alma Lidia de la Vega y Tatiana Ángeles, candidatas a diputadas federales; Mónica Reyes y Liz Ordaz, contendientes a diputaciones locales, así como Yazmín Dávila y Carlos Montaño, aspirantes a la presidencia municipal de Singuilucan y Epazoyucan, respectivamente.



Sin embargo, las demandas del sector agropecuario se destacaron la necesidad de mejor infraestructura hídrica, capacitación para los campesinos y la implementación de prácticas más sustentables y amigables con el medio ambiente.



Recordó que estas campañas ha sido participar en estos foros: primero el de mujeres, luego el turismo y ahora el campo. Que sepan que lo que se dice aquí no se queda en palabras, sino que lo llevaremos al Senado, al Congreso y por supuesto a los tres órdenes de gobierno. De ahí la importancia del Plan C de la doctora Claudia Sheinbaum, pero sólo será una realidad si todos votamos cinco de cinco por los candidatos de Morena este próximo 2 de junio’, comentó Olvera.



’Sin maíz no hay país, por eso nuestro eje de propuestas para el campo incluye tecnificar la agricultura, promover energías renovables y reducir la pobreza rural. Lo haremos con más programas que apoyen a las personas que dedican su vida a nuestra tierra’, agregó.