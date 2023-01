Acude a la Expo Orienta 2023 en Chimalhuacán

Con la participación de 84 instituciones de educación media superior y de universidades de la región, la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, inauguró la ’Expo Orienta 2023’, que se realiza este jueves 19 y viernes 20 de enero en las instalaciones del Auditorio Ameyalco, en el Barrio Tlatel Xochitenco.



En el acto de inauguración, la Alcaldesa Flores Jiménez expresó que la ’Expo Orienta 2023’ es ’un proyecto noble que hemos realizado para apoyar a las y los jóvenes a definir la escuela donde estudiarán su bachillerato o licenciatura. Hoy contamos con la presencia de 80 expositores de nuestro municipio y de municipios aledaños, para que ellos informen sobre su mapa cultural y la oferta educativa’, indicó.



Puntualizó que ’los jóvenes ya son el presente de Chimalhuacán, tenemos muchos jóvenes talentosos que realmente han estado olvidados, pero ahora estamos en coordinación con ellos para seguirles apoyando. Seguiremos trabajando a favor de los jóvenes chimalhuaquenses, que son el pilar fundamental de nuestras familias y de nuestro municipio’, remarcó.



En el evento, la Presidenta Municipal entregó reconocimientos a los estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 339 ’Forjadores de la Patria’, al Club de Danza Institucional de la Escuela Preparatoria Oficial No. 16 y a María Clementina Hernández Ortiz, campeona de oratoria del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESChi).



Por su parte, la Directora Municipal de Educación, María del Pilar Piña Trejo, expresó: ’Queremos difundir la oferta de cada una de las escuelas de Chimalhuacán, así como de los municipios aledaños, con el fin de atender la educación de los jóvenes, el desarrollo personal y social de cada uno de ellos. Queremos que ustedes tomen la elección de la escuela de su preferencia con conciencia, para que ustedes así sepan que su elección es la mejor’, señaló.



En la ’Expo Orienta 2023’ presentaron su oferta educativa instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) plantel Chimalhuacán, la Universidad La Salle plantel Nezahualcóyotl, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, el Instituto Universitario de México, etc. En educación media superior estuvieron presentes el Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM), la Escuela Preparatoria Oficial No. 16, la Prepa UNITEC, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM), entre otras.



Acompañaron a la presidenta, el Primer Síndico Municipal, Faustino Méndez Lázaro; el Contralor Municipal, Jorge Raúl Cantú Herrera, así como autoridades educativas del COBAEM Chimalhuacán, de la FES Aragón, del TESChi, de la Escuela de Bellas Artes 1, entre otros.