La oposición estaría activando una campaña negra, como ocurrió en 2006 con Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en contra de la candidata de la alianza de Morena, Claudia Sheinbaum.



’López Obrador es un peligro para México’. La frase acuñada en la elección de 2006 ha alcanzado al actual proceso presidencial para el cual la oposición ha rescatado a uno de los artífices de esa guerra sucia: el panista Maximiliano ’Max’ Cortázar, quien junto al consultor estadounidense Dick Morris y el español Antonio Sola Reche diseñaron la estrategia para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.



Cortázar ha sido designado coordinador de comunicación de la precampaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, una incorporación que coincide con la realización y difusión de videos con una producción profesional, pero sin membrete que buscan repetir lo ocurrido hace casi 18 años: atacar a quien encabeza las preferencias electorales, en este caso a Claudia Sheinbaum Pardo.



Se trata de una decena de videos que difunden una y otra vez la frase: ’A Sheinbaum se le va a caer el país’, que se difunden principalmente en las cuentas de Twitter y de Tik Tok ’Morena nos está matando’. Junto a estas producciones han circulado grabaciones manipuladas, al parecer, por inteligencia artificial, en las que se escucha la voz de Sheinbaum Pardo reconocer su participación en actos de corrupción y además se han reactivado al menos dos cuentas empleadas en la llamada Operación Berlín contra López Obrador.



Sheinbaum Pardo ha previsto de tiempo atrás la intensificación de una campaña negra como la ha que ha resurgido en los primeros días de diciembre. La precandidata de Morena lidera todas las encuestas con una ventaja de hasta 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada del PAN y el PRI.



’Ya no estamos en la época del 2006 donde había anuncios de televisión y no había nada más, ahora pues hay muchísimos activistas en las redes sociales que de inmediato captan la guerra y la combaten, pero bueno hay que estar muy pendientes de esa guerra sucia, que muy probablemente venga con más intensidad’, expuso el lunes pasado Claudia Sheinbaum en entrevista con ’Los Periodistas’.



López Obrador explicó en su libro La mafia que nos robó la Presidencia como en 2006, un proceso sobre el cual, a la fecha, aún pesan los señalamientos de fraude electoral, ’esta guerra sucia se dio en el marco del acuerdo entre Fox, Calderón y los dueños de Televisa, precisamente, cuando se aprobó (el día 31 de marzo de 2006) en el Senado de la República y se publicó (por decisión de Fox, el 11 de abril de 2006) la nueva Ley de Radio y Televisión, que permite a las televisoras monopolizar todo el espectro de la telecomunicación en el territorio nacional’.



’A partir de entonces Televisa prácticamente se hizo cargo de la estrategia publicitaria del PAN y transmitió sin límites todos los mensajes negativos en contra de nosotros, con el emblema de ese partido, del Consejo Coordinador Empresarial y de supuestas organizaciones civiles’, escribió.



’Cualquier análisis serio sobre el papel de los medios y la forma como me atacaron en los meses de abril y mayo, demostraría que en la historia reciente no ha habido nada que se le parezca. En esos momentos, no sólo era ‘un peligro para México’, me parecía ‘a Hugo Chávez’, iba a ‘endeudar al país’, ‘a expropiar bienes de las clases medias’, a limitar que ‘sólo se tuviera un departamento, un carro y dos hijos por familia’, y otras mentiras más, sino que se difundían supuestos estudios psicológicos sobre mi persona, donde aparecía como desquiciado’.



El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció en la declaración de validez de esa elección que se difundieron en radio y televisión dos promocionales en favor del Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, y en contra de la coalición Por el Bien de Todos y de su candidato presidencial, con lo que se demostró que el Consejo Coordinador Empresarial contrató tales promocionales violando así la Ley Electoral, no obstante no se determinó alguna sanción.



Sobre ese episodio resume lo ocurrido el periodista Ernesto Núñez en su Crónica de un sexenio fallido:



’Los magistrados relataron en su proyecto de sentencia una serie de irregularidades: Detallaron la intervención de Fox en detrimento de la equidad. Aceptaron que hubo intromisión ilegal de cúpulas empresariales, del sindicato de maestros y otros actores en perjuicio de los principios de equidad y certeza en un afán de frenar a López Obrador. Admitieron también que hubo propaganda negra y una campaña basada en la calumnia. Señalaron la intervención de ciudadanos españoles, el presidente José María Aznar y el publicista Antonio Sola —en franca violación al artículo 33 constitucional—. Pero no consideraron determinantes esos factores en el resultado, y el dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente declaró válidos los comicios’.



De nueva cuenta esta maquinaria se ha activado.



’Ella no es él’, se ve ahora en uno de los videos de cara a la elección 2024. En otro material se muestran unas manos manchadas de sangre y se le responsabiliza del desplome de la línea 12 del Metro. En otro más, un grupo de personas juegan una especie de Lotería y al mostrar una tarjeta de Sheinbaum dicen: ’la que tiró una escuela, tiró un tren y quiere tirar a México también’ y finaliza con la frase ’aquí todos los mexicanos salimos perdiendo’. Un material similar muestra a tres jóvenes jugando y comparándola con el payaso asesino Pennywise.



’¿Qué nuevo va a venir, qué podemos esperar? ¿Guerra sucia? Sí, va a venir mucha guerra sucia. Ahí tenemos buenos voceros, afortunadamente Tatiana (Clouthier) está con nosotros, que es buenísima para contestar esa guerra sucia’, declaró en ese sentido Sheinbaum esta semana a SinEmbargo Al Aire.



En efecto, Tatiana Clouthier Carrillo, quien se desempeñó como coordinadora de campaña de López Obrador en 2018, desentrañó en ese proceso una intrincada red digital financiada por empresarios para atacar mediante información falsa, supuestas investigaciones y hasta memes al candidato de la izquierda.



’El temor a que Andrés Manuel obtuviera la victoria en las urnas desencadenó una inimaginable guerra sucia en su contra. El principal objetivo de esta brutal ofensiva era contener, de cualquier forma, la intención de voto a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Hombres de negocios muy poderosos e intelectuales influyentes, contratados y sufragados por los primeros, elaboraron una feroz campaña en redes sociales y medios de comunicación con el fin de desinflar a nuestro candidato’, escribió Clouthier en Juntos hicimos historia, una crónica sobre ese proceso electoral.



La actual vocera de Sheinbaum señaló en ese entonces cómo estos magnates que financiaron esta campaña fueron Germán Larrea y Enrique Coppel, ’presidente y director general de Grupo Coppel y Coppel, no sólo apoyó abiertamente a Felipe Calderón, sino que fue uno de los empresarios que estuvo detrás de la guerra sucia contra AMLO, y quien desde 2016 encargó a su amigo, el exdiputado panista Jesús Ramón Rojo Mancillas, que coordinara los esfuerzos para habilitar una oficina de ‘inteligencia’ que tuviera como objetivo frenar el avance de López Obrador’.



’Cerca de 100 empleados —entre publicistas, diseñadores gráficos, editores de video y un nutrido equipo de Community Manager— se encargaban de producir alrededor de 20 guiones diarios que, en cuestión de minutos, se traducían en videos y memes contra el tabasqueño. De acuerdo con análogos testimonios, me enteré de que los encargados de pautar los contenidos en redes sociales, ordenados y vigilados por Rojo, llegaron a pagar hasta 50 mil pesos para que un video o un infamante meme se viralizara. Sin embargo, dicha empresa no trabajaba sola. Otras células, ubicadas estratégicamente en Guadalajara, España y Santa Fe, en la CDMX, trabajaban infatigablemente en aquella descarnada guerra sucia. Hasta marzo de 2018, el equipo tenía su principal centro de operaciones en la calle de Berlín 245, col. Del Carmen, en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México’, escribió Clouthier para describir lo que después se conocería como la operación Berlín en la que, sostuvo, participaron personajes como Enrique Krauze.



Sobre esto último detalló que Agustín Coppel se reunió con Enrique Krauze para encargarle que prepararan contenidos intelectuales más refinados, una encomienda que le fue asignada a Fernando García Ramírez, columnista de El Financiero y miembro del consejo editorial de Letras Libres, publicación dirigida por Enrique Krauze. ’La participación de García Ramírez, personero de Krauze, y quien, de acuerdo con los que nos informaron, terminaría participando como asesor en el War Room de Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia de la República, consistiría en preparar las investigaciones especiales contra López Obrador y su círculo cercano’.



Producto de esta operación, expuso, se elaboraron los artículo ’AMLO y sus problemas con la democracia’, ’El eje México-Caracas-La Habana’ y ’La amenaza rusa en México’, entre muchos otros ’los trolls de Berlín’ difundían en páginas que ahora se han reactivado para atacar a Sheinbaum. Es el caso de Política Meme e Insoportable ahora nombrada Info Portable, en las cuales prácticamente se comparten las mismas publicaciones.



El pasado 27 de noviembre, Tatiana Cloutuier fue cuestionada en el programa ’Los Periodistas’ sobre si ella advierte que en el próximo proceso electoral operarán personajes que en 2018 articularon una estrategia contra la izquierda como ocurrió en 2006 y 2012 con Claudio X. González Laporte, su hijo, Claudio X. González Guajardo, Germán Larrea Mota Velasco, así como Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín.



—¿En 2024, en este 2023, son también el mismo proyecto, los mismos personajes, el mismo dinero? —se le preguntó



–No sé si el mismo dinero y los mismos personajes, algunos repiten porque lo hemos visto públicamente. El propio Enrique (Krauze) ha salido a caminar por esa misma ruta, tenemos también a quien sigue en estos caminos, Héctor Aguilar Camín, que también ha estado; lo vimos en algunos zoom donde fue puntualísimo con respecto a cosas que dijo que no son del Presidente de la República.



Clouthier expuso en esa ocasión que hay que tener cuidado con esas campañas ’en donde fuerzas oscuras entran a jugar y a mover los procesos electorales en donde tú y yo que tenemos el interés porque vivimos, nacimos y nos vamos a morir en este país, no tenemos el poder de que nuestro voto sea el que realmente ejerza la definición final porque estamos siendo manipulados por estas fuerzas en donde ni siquiera dan la cara’.



En ese sentido recordó cómo en el pasado proceso electoral, el de 2018, el español Antonio Sola Reche reconoció en distintos espacios periodísticos que López Obrador no era, como había señalado en esta campaña de su autoría, un peligro para México. El propio Sola incluso admitió en mayo de 2021, a ’Los Periodistas’ que las campañas de guerra sucia en la política ya no funcionan como antes porque el mundo ha cambiado.



’Este tipo de campañas funcionaron hace unos años, pero el mundo ha cambiado y este tipo de campañas ya no funcionan, así que me parece muy relevante e interesante y quiero confirmar que efectivamente el Presidente tiene razón, esas campañas de guerra sucia no funcionan y en realidad no han funcionado todo este tiempo’, aseguró Sola, ciudadano español naturalizado mexicano desde 2006.



’Soy Claudia. Nací en una casa llena de privilegios…’. Así inicia un video difundido por el actor mexicano Héctor Suárez Gomís y reposteado por Claudio X. González en el que se escucha, la voz de Claudia Sheinbaum reconociendo haber traicionado a su exesposo Carlos Imaz luego de los videoescándalos y otras situaciones que la oposición ha buscado adjudicar a la exjefa de Gobierno, un episodio más de una contienda en la que expertos y organizaciones han alertado por la presencia de Inteligencia Artificial. Obed Rosas | SIN EMBARGO