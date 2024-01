Acapara exalcalde de San Felipe Orizatlán agua de Chalchicuautla

Manuel de Jesús Rivera Fernández, quien fuera alcalde de San Felipe Orizatlán (Hgo.) bajo las siglas del PRI entre 2012 y 2016 -y ahora en búsqueda de una nueva postulación-, ostenta dos concesiones para la explotación del agua en el municipio aledaño de San Martín Chalchicuautla (S.L.P.), mismos que en conjunto le otorgan más de 1 millón de metros cúbicos del vital líquido al año, lo que lo convierten en el cacique del agua más beneficiado por la Conagua en dicha demarcación.



Entre una y otra de las concesiones existen apenas unos cientos de metros (ubicada la primera al norte y la segunda al sur) y ambas están ubicadas en el caudal del Río San Pedro.



Ambas concesiones surten una suntuosa finca conocida como La Morita y/o La Palma, alrededor de la cual hay diversos acres para el cultivo.





LA ESCASEZ DEL AGUA



Aunque la huasteca no es una zona donde exista escasez de agua, la falta de infraestructura ha provocado que esta no llegue a los pobladores. De hecho, después de haber sido alcalde Manuel Rivera de San Felipe Orizatlán, la Auditoría Superior del Estado le hizo diversos señalamientos por la falta de comprobación de obras.



Más intrigante es que en la entidad vecina (S.L.P.) los diputados se han planteado exhortar al Gobierno de Hidalgo para que haga uso de sus plantas tratadoras, pues las aguas que vienen de San Felipe Orizatlán, que luego terminan en cuerpos acuíferos mayores, no son tratadas, pese a existir 24 plantas para esa finalidad en dicho municipio hidalguense.



Para 2020 la Conagua reconocía que sólo una de las 24 plantas tratadoras se encontraba en operación y para un caudal de apenas 12 litros por segundo (3 veces menor al agua concesionada para Manuel Rivera en Chalchicuautla); y la actual administración municipal del ayuntamiento potosino ha señalado que ya ni siquiera esa funciona.



Y es que si bien la falta de tratamiento de aguas en San Felipe Orizatlán perjudica también a la población de Chalchicuautla -y zonas aledañas-, resulta más que curioso que aquella agua sea más prolífera para las actividades agrícolas, que son para las cuales Manuel Rivera goza de sus concesiones en la Conagua para surtir a la finca La Morita.





CONTRATOS AL AMPARO DEL PODER



Aunque en diversas ocasiones ha manifestado que se trata de un empresario próspero y que prácticamente toda su vida ha estado en la iniciativa privada, lo cierto es que la bonanza para Arrendamientos y Construcciones MR, empresa de su propiedad, llegó después de haber sido electo como representante popular, al menos en materia de obra pública.