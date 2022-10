Abuso de autoridad por parte de Policía Municipal de Nogales Veracruz.

Llega hasta nuestra redacción una queja hacia la Policía Municipal de Nogales Veracruz en dónde un ciudadano se queja que viajaba en su motocicleta y fue detenido por efectivos de la policía municipal quiénes le obstruyeron el paso tanto en la parte delantera como trasera sin que pudiera seguir su camino.



En este hecho los policías de manera prepotente y altanera le pidieron que descendiera de su vehículo locomotor y así también los documentos de la misma motocicleta. Así mismo empezaron a revisarle los maleteros, por lo cual la persona no accedió a entregar documentos debido a que no son elementos de tránsito.



Sin embargo, fue amenazado durante toda la revisión e inclusive agredido verbalmente, descriminando por estudiar la licenciatura en Derecho ya que traía consigo libros que lo probaban.



Al ocacionar la discusión, vecinos de lugar se percataron de los hechos y salieron de sus domicilios por lo cual mencionaron que lo conocían y y le preguntaron a los policías y había algún detalle con el ciudadano y al ver que los vecinos empezaron a reunirse los policías no tuvieron otra opción más que dar por terminada la revisión y dejandolo seguir su camino.



Cabe señalar que no es la primera queja de esta corporación que se da en el municipal de Nogales, Veracruz.



Foto : Archivo