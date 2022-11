Abuelo fue echado de una residencia de ancianos por atraso en el pago

En tiempos difíciles es importante la solidaridad y unión entre las personas. Sin embargo, a veces hay quienes parecieran olvidar eso y actúan de manera reprochable, así como lo vivió este abuelo.



Carlos Julio Vivas, de 96 años, residía en una casa hogar para adultos mayores en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Sin embargo, debido a un atraso en su pago, fue echado a la calle.



Según reseñó el medio colombiano RCN, los familiares de Carlos denunciaron que la Fundación Los Ángeles de Dios no tuvo ningún respeto con este abuelo al momento de correrlo del lugar y solo dejarlo sentado en una silla en la calle. Debido a su avanzada edad, él no tenía nada que más por hacer que quedarse sentado.



’Quiero hacer una denuncia pública contra la Fundación Los Ángeles de Dios puesto que allá se encontraba mi suegro internado, por la pandemia no pudieron pagar tres meses y los sacaron a la calle’, dijo Marisol Barrios, exnuera de Carlos Julio, de acuerdo a este medio.



Él solo llevaba 5 meses viviendo en esta fundación, sin embargo, eso no importó al momento de sacarlo y amarrarlo a una silla en las afueras de las instalaciones. Sin embargo, debido a lo lamentable de la situación, que ha causado indignación en la localidad, la Alcaldía de Soacha anunció que se abrió una investigación para determinar las responsabilidades en este caso.



’Esta persona fue desalojada por una fundación que brinda servicios de atención a personas mayores dentro del municipio. Es importante recordar que hoy en día existe la ley 1850 que penaliza y sanciona a las familias e instituciones que abandonen y vulneren los derechos de la persona mayor’, dijo Ángel Figueroa, coordinador del Programa Adulto Mayor de Soacha.



No obstante, RCN se comunicó con este hogar de ancianos para constatar la denuncia de los familiares de Carlos y la respuesta fue nunca fue abandonado, sino que fue devuelto a los familiares por falta de pago, de acuerdo al abogado Gildardo Acosta.



’La representante legal tiene la documentación legal y la documentación para llegarla a los entes de control y demostrar que el señor en ningún momento fue abandonado sino fue entregado a uno de sus familiares’, dijo Acosta.



Sin embargo, esto va contrario a la foto que fue publicada de este abuelo amarrado en la silla en la calle. Además, Carlos necesita cuidados especiales, por lo cual es necesario la atención en un hogar como este.