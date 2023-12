La precandidata presidencial por Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo y dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo agradecieron el interés de parte de los integrantes expriistas de la Alianza Progresista de apoyar a la precandidata morenista, sin embargo no serán integrados a algún cargo dentro del equipo de precampaña.



El pasado martes, un grupo de exmilitantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció la creación de una "Alianza Progresista" para apoyar a Sheinbaum. Entre los miembros de este "Frente Progresista" se encuentra el exgobernador mexiquense Eruviel Avila, quien enfrenta acusaciones de corrupción y fue señalado por presuntos desfalcos a los recursos públicos. También se mencionó la participación del Alcalde Adrián Ruvalcaba, vinculado a grupos de choque y quien tiene un expediente por agresiones contra la libertad de expresión.



Se anunció igualmente la participación del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien dejó su Gobierno con millones de pesos por aclarar. Es hijo de José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca y uno de los principales impulsores del Pacto por México. Murat ha sido objeto de escrutinio por su fortuna, con reportes que indican la propiedad de millonarias en la "Gran Manzana".



Entre los presentes estaban Jorge Carlos Ramírez Marín, Nuvia Mayorga, Adrián Ruvalcaba y el mismo Murat.



’Formalmente, y con toda la convicción, me sumo a esta alianza progresista en favor de la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo hago con toda convicción. Es una decisión que era importante tomar, y tomarla a tiempo’, aseguró Ávila, quien encabezó el anuncio junto a sus compañeros.



Ante esto, durante un encuentro con medios de comunicación, Claudia Sheinbaum reconoció la conformación del grupo anteriormente de oposición, ya que señaló que su motor fue no la búsqueda de algún cargo dentro de su equipo, sino que responden a la inconformidad con el partido al que militaron por muchos años.



Sin embargo, no se mostró dispuesta a sumarlos dentro de su equipo de trabajo, a pesar de expresar su claro apoyo al proyecto encabezado por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.



’Yo agradezco el apoyo pero eso ya después veremos en la Coordinación, Mario Delgado, si es necesario que se reúna con ellos, pero no es un asunto de que lleguen a ocupar un espacio, sino que renuncian allá y voltean a acá’, comentó.



Por otra parte Mario Delgado celebró el mensaje transmitido por las figuras políticas involucradas, resaltando la coincidencia con el proyecto de la Cuarta Transformación. Delgado también destacó el mérito de la Alianza Progresista al aclarar que no buscan puestos, lo que, según él, les permite sumarse al movimiento. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de sumarlos con algún cargo al equipo de precampaña, Delgado señaló que no es necesaria la designación de puestos para ayudar, sugiriendo que su "camino" es claro.



’No necesitas cargos para ayudar, si ellos quieren que esto continúe, está muy claro el camino’, finalizó.Con información de SIN EMBARGO