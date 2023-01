Abren ’Chimalpark’, parque de dinosaurios prehistóricos en Chimalhuacán

En el marco del Día de Reyes y como un regalo para los pequeñines, la Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, inauguró el Parque de Dinosaurios "Chimalpark", donde 13 animaltronics de tamaño real de especímenes de dinosaurios prehistóricos sorprendieron a miles de personas que visitaron el lugar durante su apertura.



Al inaugurar el nuevo espacio de diversiones, ubicado dentro del Parque Ecoturístico "El Chimalhuache", la Presidenta Municipal afirmó que ’este parque es parte de los resultados de nuestro primer año de gobierno a favor de las familias de nuestro municipio’.



Agregó que el ’Chimalpark’, que implicó una inversión de más de 20 millones de pesos, es uno de los dos parques de dinosaurios que existen en el Valle de México y fue pensado para que las familias tengan un lugar de sana convivencia dentro del municipio.



"Hemos realizado obras en beneficio de las comunidades, como pavimentaciones y drenajes, pero también obras pensadas para que los niños, las niñas y las familias en general disfruten’, subrayó.



Con el rostro lleno de asombro, niñas, niños y familias enteras recorrieron el parque temático que, en un espacio de 8 mil metros cuadrados ubicado al interior del Parque Ecoturístico "El Chimalhuache", alberga a dinosaurios con movimiento, como el Tiranosaurio Rex, el Velociraptor, el Triceratops y muchos otros.



El nuevo parque cuenta con un río artificial donde las familias podrán navegar en una lancha de pedales para cuatro personas.



También fueron instalados dos cerros artificiales alusivos al Cerro El Chimalhuache para rendir tributo a la historia de Chimalhuacán, así como una tirolesa con una longitud de 100 metros para niños mayores de 6 años y adultos en general, informó el director del Parque Ecoturístico ’El Chimalhuache’, David Israel Ortiz.



Este día la entrada al ’Chimalpark’ fue gratuita por inauguración, posteriormente tendrá una cuota de recuperación de 10 pesos, y funcionará en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. El nuevo parque cuenta, además, con tienda de souvenirs y zona de sanitarios, señaló el director.



Ataviados con trajes de dinosaurios y con máscaras, mochilas, gorras y globos, miles de niños acompañados de sus padres, tíos o abuelos, visitaron el parque de dinosaurios. Uno de ellos es Rafael, de 8 años de edad, quien junto a su familia viajó desde Tlalnepantla a ver a los dinosaurios, pues es fanático de ejemplares como el Trex: "Me gustan mucho los dinosaurios, por eso venimos hasta acá a verlos".



Otros visitantes fueron Esmeralda, de Xochiaca Parte Alta, quien, en compañía de sus dos hijos y tres sobrinos, decidió visitar el parque, pues nunca ha estado en alguno parecido. "Me gustó mucho el parque y los niños se divirtieron, pues nosotros no tenemos la posibilidad de ir a otros lugares fuera del municipio y este parque nos queda muy cerca", destacó.