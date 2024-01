Abre GEM convocatoria para asignación a educación media superior

TOLUCA, Estado de México.- Para favorecer la enseñanza de las y los jóvenes mexiquenses en el nivel de Bachillerato General, Tecnológico y Profesional Técnico Bachiller, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), y la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), emitió la convocatoria para el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior para los 103 municipios, promoción 2024.



La convocatoria es para los planteles: Colegio de Bachilleres del Estado de México, Escuela Preparatoria Oficial, Telebachillerato Comunitario, Centro de Bachillerato Tecnológico, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Centro de Educación Media Superior a Distancia y Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México.



También Centros de Estudios de Bachillerato, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Ciencias del Mar, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios y Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, con excepción de los planteles que se ubican en los 22 municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco.



Al respecto, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación de la entidad, expresó que una de las estrategias educativas del Gobierno estatal es que las y los jóvenes mexiquenses tengan más y mejores oportunidades de desarrollo a través de la preparación académica, por lo que esta convocatoria va dirigida a los estudiantes que cursan la secundaria y la concluirán en el presente ciclo escolar, y a los egresados de este nivel que ya cuentan con certificado.



El aspirante deberá llevar a cabo su pre-registro de acuerdo con la primera letra de su CURP, en la página oficial del Concurso de Asignación de los 103 municipios, http://asignacionms.103municipios.gob.mx.



Aspirantes cuya CURP inicia con la letra A, B, C, D, E, F, del 24 de enero al 07 de febrero de 2024; G, H, I, J K, L, M, N, Ñ, O, P, del 8 al 14 de febrero; y las letras Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, del 15 al 23 de febrero de 2024. Para quienes no cuentan con CURP, el sistema validará la información y le proporcionará una clave provisional para el pre registro.



La información para el pre-registro tendrá que ser recopilada con la asesoría del orientador educativo de la secundaria que egrese el aspirante, padre, madre o tutor; mientras que los aspirantes egresados de ciclos anteriores contarán con el apoyo del personal del plantel al que deseen ingresar.



Durante el proceso deberán seleccionar máximo 10 opciones educativas en las que esté dispuesto a inscribirse para ser asignado, y para ello, pueden consultar: https://asignacionms.103municipios.gob.mx en el apartado expoorientavirtual.



Además de capturar la información solicitada, el aspirante deberá pagar el derecho a examen de asignación y efectuar el depósito en la institución bancaria autorizada que se encuentra establecida en el comprobante del pre-registro por la cantidad de 415 pesos.



Del registro de los aspirantes



El aspirante deberá acudir al plantel seleccionado como primera opción del 04 al 08 de marzo de 2024, de 09:00 a 18:00 horas en planteles con doble turno, y de las 09:00 a las 14:00 horas en los planteles con un turno, con copia de la CURP; ficha de depósito o pago en cajero automático, con el nombre completo y número de folio del pre registro, en original y copia para su validación.



No deberá haber elegido plantel, especialidad y carrera o el mismo subsistema educativo, en el que estuvo inscrito. Al concluir el trámite recibirán un correo electrónico con su comprobante credencial. La guía de estudios se podrá consultar y descargar en: https://asignacionms.103municipios.gob.mx.



El examen de asignación se aplicará el 23 de junio de 2024, en el lugar y hora señalado en el comprobante de credencial, presentando identificación con fotografía, lápiz del número 2 o 2 1/2, goma y sacapuntas.



Para la asignación de los estudiantes, cada institución educativa aceptará a los aspirantes en orden descendente a su número de aciertos, hasta cubrir el 100 por ciento de los espacios disponibles. El 16 de julio de 2024 se darán a conocer los resultados de los aspirantes aceptados en la página oficial.



Quienes no resulten asignados serán considerados como CDO (con derecho a otra opción), y podrán consultar del 09 al 30 de agosto de 2024 en los planteles que aún cuentan con lugares disponibles.



La inscripción se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos que establezca cada institución, en las fechas indicadas que serán difundidas el día de la publicación de los resultados.



Cabe mencionar que en esta convocatoria quedan excluidos los planteles que se ubican en los 22 municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, los cuales son: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.