TOLUCA, Estado de México. - En el marco del Día Internacional de la Mujer 2024, el Gobierno del Estado de México realizó el Foro por la Igualdad y los Derechos Humanos de las Mujeres, organizado por la Secretaría del ramo en el Centro Cultural Mexiquense, donde se analizan cinco ejes para el diseño e implementación de políticas públicas de igualdad, construidas a partir de las voces de este sector.



Durante la inauguración del foro, la titular de la Secretaría de las Mujeres, en representación de la Gobernadora del Estado de México refirió los cinco ejes:



1.- Garantizar para las mujeres y niñas una vida libre de violencia y las condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos, cuando cuatro de cada diez mujeres mexiquenses han vivido violencia en su infancia.



2.- La carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que recae sobre los hombros de niñas y mujeres, trabajo poco reconocido y valorado que limita sus oportunidades y su desarrollo, cuando más de 3.5 millones de mujeres en el estado no pueden acceder a un empleo remunerado por realizar labores de cuidado.



3.- Asegurar la autonomía económica de las mujeres, su acceso a recursos propios que les permita salir adelante y definir el rumbo de sus vidas, cuando el salario promedio mensual que recibe un hombre en esta entidad es 25 por ciento mayor al salario mensual que recibe una mujer.



4.- Garantizar el derecho a la salud y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en su diversidad y en todas las etapas de su vida, cuando en el Estado de México ocupa el décimo lugar, a nivel nacional, con mayor registro de nacimientos en mujeres menores de 20 años.



5.- Asegurar la inclusión plena y efectiva de las mujeres a su derecho, sin importar su condición de género, etnia o preferencia sexual, cuando en el Estado de México es la entidad con mayor número de personas que se autoidentifican como población de la diversidad sexual, cuando aún no contamos con datos estatales que visibilicen la situación de la violencia y discriminación que viven todos los días.



Al evento asistieron 180 mujeres que se desempeñan en la administración pública estatal, presidentas municipales, legisladoras, académicas, empresarias, artistas, integrantes de colectivos, representantes de los pueblos originarios, investigadoras, campesinas, artistas, periodistas, y defensoras de los Derechos Humanos, quienes articularán estrategias rumbo a la construcción de la hoja de ruta en materia de igualdad sustantiva y no discriminación.



El Foro se desarrolló a través de cinco mesas con los temas: Construyendo vidas libres de violencia; Cuidados: responsabilidad de todas y todos; Mujeres, autonomía y economías solidarias; Salud integral en sexualidad para las mujeres; y Mujeres mexiquenses, inclusivas y diversas.



En estas mesas se contó con la participación de especialistas y de las mujeres integrantes del Gabinete estatal, entre ellas, las titulares de las secretarías de Cultura y Turismo, Campo, Contraloría, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud, Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; así como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.



Al término del Foro, se llevó cabo un bazar, en el que mexiquenses productoras de más de 17 municipios entre estos, Aculco, Amanalco, Toluca, San Felipe del Progreso, Chiconcuac y Temascalcingo, pudieron ofrecer sus productos, en apoyo a su emprendimiento.