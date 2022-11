Abogados de Pablo Lyle ya tendrían la presentencia del actor

El caso de Pablo Lyle, quien fue declarado culpable por homicidio involuntario, podría estar a punto de llegar a su fin. Será el próximo 14 de noviembre cuando el actor reciba su sentencia de voz de la jueza Marisa Tinkler Mendez, mientras tanto permanece recluido en el Centro de Detención del condado de Miami-Dad.



Sin embargo, ha trascendido que los abogados del protagonista de "Mi adorable maldición" ya tienen en sus manos el documento que indicaría el tiempo que Lyle tendrá que pasar en prisión.



De acuerdo con información dada a conocer por el programa "Ventaneando", pese a que la defensa del actor ya cuenta con dicho escrito, éste se encuentra cerrado y no podrá ser abierto hasta el día de la audiencia, el próximo 14 de noviembre.



"El reporte de presentencia está bajo sello hasta que la jueza (lo dé a conocer) y le diga a Pablo Lyle. Sabemos que su abogado ya lo tiene y todavía no se lo han hecho llegar a Pablo Lyle", dijo la abogada Sandra Hoyos.



Asimismo, explicó que la parte legal de Pablo hará todo lo posible para que el actor pase el menor tiempo posible tras las rejas, es por ello que ya ingresaron una petición para que se realice un nuevo juicio, esto buscando una futura apelación, depende de la sentencia que le sea otorgada.



"Vamos a aclarar que no se ha presentado ninguna apelación, lo único que existe es una moción exigiendo o pidiendo un nuevo juicio. ¿Cuál es ese propósito?, aplanar el terreno para poder ingresar una apelación", explicó.



Lyle fue acusado de arrebatarle la vida a un hombre de 60 años, luego de que ambos tuvieran un altercado tras un incidente vehicular, por lo que, se dice podría pasar entre nueve y hasta 20 años de prisión.