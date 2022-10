Abandonan empresarios de Hidalgo a las Cámaras Empresariales

Los empresarios de Hidalgo no se sienten identificados por las Cámaras Empresariales, al grado que el 83.8% del padrón que se registraba con ellos en 2010, ha dejado de hacerlo para este año, revela el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).



Y es que según la información oficial, de 21 mil 245 establecimientos registrados en el sistema de consulta, actualmente apenas permanecen 1,781.



La información contrasta por la dada a conocer por la Canaco Pachuca, misma que hace unos días afirmó que junto con Canacope Pachuca y con Canaco Tula tenían 9 mil afiliados, lo cual es 5 veces más de las registradas por todas las cámaras en Hidalgo, en conjunto.



Cabe señalar que si bien el registro ante las cámaras es distinto al del SIEM, de hecho suelen ser más los empresarios afiliados al SIEM, toda vez que dicha captura es ’obligatoria’ a diferencia de la realizada hacia los organismos empresariales que es estrictamente voluntaria.



Aún así, las cifras van a la baja, toda vez que si bien existe una obligación para adquirir la calcomanía SIEM, no existe una sanción estipulada para quien no la posea, pues se trata de un mero padrón que fomenta el conocimiento de los proveedores de productos y servicios.



En ese sentido el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) es realizado por personal del Inegi, de forma censal y periódica, sin costo alguno, además de mantenerse siempre actualizado y con herramientas de análisis, lo que hace del SIEM un instrumento obsoleto que solamente llevaba ingreso a las cámaras y sus confederaciones sin que representara un verdadero beneficio.



Exceptuando los establecimientos gubernamentales, el Denue registra 137 mil 384 establecimientos, es decir, que ni el 1.3% de los proveedores de bienes y servicios que cuentan con un espacio físico se encuentran afiliados a cámara empresarial alguna, lo que además las deja en desventaja como órganos de consulta, pues no son capaces de financiar estudios mediante sus ingresos pero tampoco, incluso consultando a la totalidad de sus afiliados, podrían proveer un panorama más o menos real de las actividades económicas que representan.