Quintana Roo.- Con un pañal, una muñeca, sin ropa y totalmente sola fue cómo una bebé con Síndrome de Down fue localizada en medio de las calles de Playa del Carmen, Quintana Roo, el pasado fin de semana.



De acuerdo con la información compartida, aunque este triste suceso ocurrió el domingo 10 de julio, la pequeña sigue sin ser reclamada por sus familiares o conocidos.



«La pequeña estaba sentada en una banqueta, abandonada únicamente con un pañal y una muñeca, por lo cual pudieron el apoyo de la ciudadanía para tratar de localizar a los padres o familiares de esta princesa para que pueda regresar a su hogar’, se puede leer en la publicación realizada vía redes sociales.



Testigos de la colonia donde fue hallada la menor aseguraron haberla visto en compañía de un adulto, quien la dejó sentada en la banqueta y ya no regreso.

Tras darse a conocer el caso de esta bebé, muchas personas pidieron que la menor fuera entregada a un albergue ya que no merecía volver con sus padres.