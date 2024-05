A Xóchitl no la quieren ni en Tepatepec, constata AP

La candidata del PRI-PAN-PRD Xóchitl Gálvez no sólo recibe una mala opinión a nivel nacional, también en su localidad donde apenas viven 11 mil 335 personas donde la percepción hacia la panista no es favorable, de acuerdo con AP.



En encuestas como De Las Heras, la percepción hacia la candidata panista es negativa, siendo quien recibe peor opinión de los tres candidatos, teniendo apenas el 23% de opinión ’buena’ y 3% ’muy buena’. Donde si destaca Xóchitl Gálvez fue en la opinión negativa, teniendo un 27% de encuestados que tiene una opinión "muy mala": 18% "ni buena, ni mala", 17% ’muy mala’ y 12% no lo sabe.





Esa percepción no sólo la recibe a nivel nacional, también en su localidad de origen, Tepatepec, localidad cabecera del municipio de Francisco I. Madero en el estado de Hidalgo donde viven 11mil 335 habitantes. De acuerdo con AP, en su reciente visita a su natal Tepatepec Xóchitl Gálvez tampoco tuvo cobijo por sus paisanos.



"A los habitantes de Tepatepec poco les importa la suerte de su paisana y están más concentrados en sus problemas cotidianos. El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido capaz de aliviar parte de las penurias de esa población con sus programas sociales, y eso ha beneficiado a su protegida, Claudia Sheinbaum", de acuerdo con AP.



Algunos de sus paisanos, que han llegado a cuestionar la historia de vida de Gálvez, que comenzó en una modesta casa de adobe de Tepatepec.



“No es verdad que ella fuera pobre”, dijo la comerciante María del Socorro Mendoza. “Su papá era maestro y su familia era una de las que mejor vivían aquí”, agregó Mendoza, de 54 años, mientras acomodaba, junto a su hija, algunas verduras en un estante del mercado de Tepatepec.



Pocos habitantes de Tepatepec pueden hablar de manera favorable hacia la panista, expresando que la candidata presidencial Xóchitl Gálvez no hizo nada para su municipio, de acuerdo con AP.



“Ella hubiera transcendido aquí si hubiera hecho algo por su municipio, pero no ha hecho nada”, afirmó Juana Manzo, una vendedora de verduras del mercado público de Tepatepec, mostrando su desacuerdo con la candidatura de su paisana. “Aquí no pinta nada”, agregó.



El consultor político David Saucedo indicó a AP que uno de los factores que afectó a Xóchitl Gálvez fueron los programas que mantiene López Obrador de ayuda económica a personas mayores de 65 años y a jóvenes, así como el plan de apoyo a los habitantes de zonas rurales, que aseguró que “tienen un impacto importante en la intención de voto de Morena”.AP