En comparación con las elecciones presidenciales llevadas a cabo en 2006, donde resultó electo Felipe Calderón, la mayor parte de los ciudadanos mexicanos rechazan las campañas negras, de acuerdo con Milenio.



De acuerdo con Milenio, 6 de cada 10 personas encuestadas rechazan que lleven a cabo los partidos políticos la "guerra sucia" en redes sociales, apreciándose solamente en contra del primer mandatario y no hacia partidos de oposición. Partiendo de ello, el 60% expresó que rechazan las etiquetas promocionales de #NarcoPresidente, 30% manifestó enojo, 25% disgusto y 5% miedo.







Tomando en cuenta los resultados presentados por Milenio, actualmente en las redes sociales desaprueban las "guerras sucias" por parte de los partidos de oposición, teniendo una respuesta negativa en comparación con las campañas realizadas en 2006. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que si bien las "guerras sucias" son comunes incluso en elecciones en otros países, reconoció que fue en 2006 cuando más fue atacado por sus opositores.



“No es la primera vez que enfrentamos estas campañas negras, ya llevamos tiempo, yo creo que la temporada más sucia es la del 2006, lo del peligro para México, no ves que trajeron dos especialistas en guerra sucia, un estadounidense… Jack Anderson y Antonio Solá”.



El primer mandatario mexicano explicó que en ese tiempo no con contaban con las redes sociales, las cuales sirvieron como “un espacio abierto para ejercer el derecho de réplica”, recordando que en 2006 sólo tenían impacto las televisoras nacionales, las cuales fueron parte de la campaña sucia contra López Obrador.



“Desde entonces aún con la intensidad de la campaña sucia y de que no podíamos defendernos, no había posibilidad de las réplica, de todas maneras el pueblo nos apoyó y ganamos y tuvieron que robarse la elección, pruebas hay muchísimas”.