A propuesta del PRD, Monreal podría encabezar alianza Va por México en 2024

Tras las pocas posibilidades que tiene el senador Ricardo Monreal de hacerse con la candidatura guinda en 2024 derivado de que no se encuentra ni en los 20 mejor posicionados por su baja popularidad según la encuestadora México Elige, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, no cierra posibilidad de que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sea el candidato presidencial de la alianza Va por México para 2024.



Al ser cuestionado si aceptarían el regreso de Ricardo Monreal al partido y que sea candidato de la alianza opositora, comentó: ’No hay que cerrar ninguna posibilidad de que esto suceda y que ellos tomen sus propias decisiones en el momento que lo consideren. Nosotros, insisto, estamos impulsando un proceso de confluencia, tenemos que armar una plataforma y no es que nosotros vayamos a aceptarlo de regreso al PRD, sino que estoy hablando de la posibilidad —ante un necesidad nacional— de confluir en un gran frente’.



Al finalizar la firma de convenio y colaboración política entre el PRD y la Agrupación Social Democrática de México, Zambrano recordó que antes de las elecciones del pasado 5 de junio, diversos políticos se reunieron con Ricardo Monreal para intercambiar puntos de vista, reflexiones y preocupaciones de lo que vive el país.



Comentó que ’gentes como Monreal’ que estuvieron en el PRD, ’que entiendan que en el momento que quieran tomar su propia decisión —pero que al final de cuentas su escenario de batalla para seguir luchando por un república democrática, que desde allá la están socavando— acá podemos encontrar puntos de confluencia, posibilidades de caminar juntos y que desde luego cada quien continúe sus propios procesos’.



El líder del PRD mencionó que ahora el país necesita de ’todas nuestras posibilidades de sumatoria de fuerzas para frenar este riesgo de dictadura’.



Monreal ha expresado en varias ocasiones su desacuerdo de que Morena elija a candidato presidencial de 2024 por medio de encuestas, pues este método se ha utilizado en otros procesos electorales y nunca se ha transparentado.Yared de la Rosa | FORBES