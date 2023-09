A más de 100 años de haberse ideado, Transístmico ya funciona y se inaugura en octubre

El Tren Transístmico, una de las obras más emblemáticas de la actual administración, será inaugurado en octubre, después de más de 100 años de planificación,





En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador. realizó un recorrido en el Tren Transístmico con el fin de efectuar las pruebas. Acompañado de su gabinete, el secretario de Marina quien está a cargo de la obra, Rafael Ojeda Durán, así como de los gobernadores de Oaxaca y Veracruz, Salomón Jara y Cuitláhuac García, el primer mandatario abordó el Tren Transístmico en la estación Salina Cruz, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, y viajó hasta Coatzacoalcos, en un recorrido de aproximadamente 308 kilómetros.

López Obrador prevé que la nueva ruta del ferrocarril para pasajeros sea inaugurada en octubre próximo.



Recientemente, el presidente López Obrador llevó a cabo una prueba en el Tren Maya, una obra destacada de su gobierno, en el sureste de México. Además, el pasado 15 de septiembre, inauguró un tramo del Tren Interurbano México-Toluca, un tren de alta velocidad para pasajeros que conectará la capital del Estado de México con el poniente de la Ciudad de México.



Dentro de este contexto, la ruta de pasajeros del Tren Transístmico es parte del ambicioso proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico de la región, brindando una vía de paso similar al Canal de Panamá para el comercio internacional.



Si bien la idea original tiene al menos 200 años, en su momento fue ejecutado de mala forma, no pudiendo operar hasta 1914, donde gracias a la Revolución y al Canal de Panamá, fue abandonado el proyecto, reviviendo ahora, poco más de 100 años después



De acuerdo con Wikipedia, fue desde 1814 que el gobierno planteaba la idea de un canal a través del Istmo. Después de que México obtuvo su independencia en 1821, se realizaron encuestas que sugerían la construcción de un sendero de tablones para carretas a través del paso de Chivela. Se proponía que la parte más al norte de la ruta utilizara el río Coatzacoalcos, el cual fluye hacia el norte hasta el Golfo de México en el lado atlántico del istmo. Sin embargo, ninguno de estos planes se concretó.



No fue hasta principios de la década de 1840 que comenzó una planificación más seria. José de Garay, quien era el Primer Oficial del Ministerio de Guerra en ese entonces, obtuvo una concesión en la ruta y realizó una inspección más exhaustiva.



A pesar de varios intentos fallidos de obtener financiamiento, la concesión finalmente fue asumida por una empresa de Nueva Orleans llamada The Tehuantepec Railroad Company of New Orleans (TRCNO).



Durante los años entre 1852 y 1861, hubo turbulencias tanto a nivel diplomático como financiero. En 1854, la apertura del Ferrocarril de Panamá generó competencia para la ruta de Tehuantepec, al mismo tiempo que puso en evidencia que las estimaciones de costos de TRNCO (The Tehuantepec Railroad Company of New Orleans) eran demasiado optimistas.



A pesar de esto, la compañía logró construir un camino de vagones a lo largo de la ruta y brindar servicio de pasajeros y correo desde Nueva Orleans hasta San Francisco a partir de 1858. Sin embargo, esto resultó ser insuficiente y llegó demasiado tarde. En 1860, la empresa se declaró insolvente.



La situación empeoró con el estallido de la Guerra de Secesión y la Segunda intervención francesa en México al año siguiente, lo cual acabó con cualquier posibilidad inmediata de revivir el proyecto.



Después de la Guerra de Secesión, resurgió el interés por las rutas transístmicas, especialmente por la construcción de un canal. En 1872, el gobierno de Estados Unidos estableció una comisión para investigar estas rutas. El almirante R.W. Shufeldt realizó un nuevo estudio de la ruta de Tehuantepec en 1870, y aunque su informe fue positivo, la comisión recomendó en 1876 una ruta a través de Nicaragua.



Sin embargo, el gobierno no tomó ninguna acción y la construcción real del canal comenzó en Panamá en 1881 a cargo de una compañía francesa liderada por Ferdinand de Lesseps.

Durante siete años, el ferrocarril prosperó, pero en 1914 se inauguró el Canal de Panamá. A pesar de las expectativas optimistas de que habría suficiente demanda tanto para el ferrocarril como para el canal, los negocios disminuyeron considerablemente después de 1914, debido a la Revolución Mexicana y al inicio de la Primera Guerra Mundial.



Aunque el ferrocarril continuó transportando un número significativo de pasajeros hasta la década de 1950, dejó de ser un importante operador de carga, de acuerdo con Wikipedia. Con información de FORBES | WIKIPEDIA