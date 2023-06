A lo Loret, evidencia video que "investigación" de Pamela Cerdeira fue un montaje

Tal como lo hace Carlos Loret de Mola, la comunicadora Pamela Cerdeira fue evidenciada en redes sociales de haber fabricado la investigación ’Los víveres que nunca llegaron a Turquía’, mostrando el lugar donde se suponía que se estaban vendiendo paquetes de papel de baño donados pero que en realidad resultó ser un negocio de reparación de celulares.



El 7 de junio, Cerdeira publicó un video en el que narraba cómo había utilizado dispositivos rastreadores de Apple (AirTags) para comprobar que los productos donados, incluyendo un paquete de papel de baño y un kilo de arroz, no habían llegado a su destino en Turquía. Los artículos, según su investigación, seguían en la Ciudad de México en un centro de acopio instalado en el Zócalo para ayudar a los damnificados de los sismos que ocurrieron en febrero de ese año.



Según relató Cerdeira en su video, después de utilizar los AirTags para rastrear la ubicación de los productos donados, descubrió que el paquete de papel de baño y el kilo de arroz se encontraban en un mercado en Tacuba, Ciudad de México. Basándose en esta información, Cerdeira sugirió que de las 30 toneladas de víveres recolectados para Turquía, como había informado el gobierno de la CDMX, al menos 10 toneladas aún no llegaban a su destino, asegurando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había dado cifras inexactas.



Cerdeira dijo que habló con el dueño del local donde encontró su paquete de papel de baño y que este le explicó que lo compró a unos vendedores que ofrecían artículos a precios reducidos después de ser decomisados.



Sin embargo un usuario de Twitter desmintió la investigación, dando a conocer que el puesto donde acudió Cerdeira es en realidad para la reparación de celulares y que no tenían exhibiendo papeles de baño como aseguraba Cerdeira, ni siquiera vendían papel de baño ni cualquier otro producto aparte de accesorios enfocados a celulares.



Un usuario de Twitter, que afirmó haber vivido en esa zona toda su vida, publicó un video en el que demostraba que el lugar al que se refería la conductora de televisión era exactamente el mismo espacio donde él se encontraba grabando días después. En el video se podía apreciar al mismo comerciante que había atendido previamente a Cerdeira para la entrega de su paquete de papel de baño.



Cuando el comerciante se dio cuenta de que alguien lo estaba grabando, se mostró alarmado y comenzó a buscar con la mirada a la persona que lo había descubierto.



El usuario, cuyo perfil en Twitter es Mauricio MGL, aclaró que el local no estaba en el mercado de Tacuba, como afirmaba la comunicadora, sino en la explanada de comercio informal. Además, retó a Cerdeira a visitar el lugar y aclarar la situación.



Al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió rotundamente los rumores acerca del presunto robo de víveres destinados a los afectados por los sismos en Turquía, que habían sido recolectados por el gobierno de la Ciudad de México en un centro de acopio.



“Hace poco acusaban al gobierno de la Ciudad de México de que unas despensas, también pensando que es el tiempo de antes, que iban a Turquía, se habían desviado, se las habían robado. Ya se demostró que es falso. Todos los que manejaron esto, políticos, periodistas, estos vendidos o alquilados y adversarios nuestros. Eso es lo que se llama `nado sincronizado´”.



La supuesta investigación realizada por Pamela Cerdeira bien puede compararse con los montajes realizados por el conductor Carlos Loret de Mola, quien fue exhibido por los casos de Florence Cassez, donde transmitió en vivo lo que se supone era un operativo para detener a una supuesta banda de secuestradores conocida como Los Zodiacos, presuntamente liderada por la ciudadana francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta. También destaca el caso de Frida Sofia donde la reportera Daniela Dithurbide presentó en el espacio noticioso de Carlos Loret de Mola la historia de Frida Sofía, una supuesta menor que estaba atrapada bajo los escombros del Colegio Rébsamen, al sur de la Ciudad de México.