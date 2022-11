Con el frío de diciembre, legisladores del PAN, PRI, PRD y MC enviarán a la congeladora legislativa la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que trataba de desmantelar al INE.



Como dijera la cantante Lucero, el mandatario mexicano se va a ’quedar con las ganas…’ de que sus seguidores elijan, ’a mano alzada’, a las nuevas autoridades electorales.



Y ’es de que’ esos de la 4 TE han visto a México como feria de su pueblo.



Visto está que los cuatreros le tiran a todo lo que se mueve...



Mire usted:



• ’André Manue’ no solo impulsa a La Cheinbaun como su ’corcholata’ presidencial. Permite toda clase de agresión contra el líder senatorial, Ricardo Monreal luego de que éste dijera que el

Senado mexicano NO avalará regresiones, como la que pretende el Obradorato.



A Monreal no solo le cerraron el paso en el partido Morena. El presidente lo agarró de su puerquito.



• El Pejedente desestimó la marcha del domingo 13: tienen que llenar el Zócalo capitalino en la próxima movilización, retó.



’Ayer dije que apenas equivalía su marcha a la mitad del Zócalo, yo creo que me excedí, observó.



López Obrador llamó ’finísimas personas’ a Roberto Madrazo y a Elba Esther Gordillo; a Vicente Fox, Miguel Ángel Osorio Chong, José Woldenberg, Claudio X González y Gustavo de Hoyos, entre otros marchantes, pero olvidó a sus René Bejarano (famoso por recibir ilegalmente fajos de billetes y llevarse hasta las ligas) y a su hermano, Pio, el impío, exhibido igualmente recibiendo sobres amarillos con fajos de dinero adentro.



• Nacho Mier, el ’corre ve y dile’ del presidente en el recinto legislativo de San Lázaro arremetió contra el líder cameral, Santiago Creel de quien dijo ’se pasa de lanza’ (Querido diputado Santiago Creel: el León cree que todos son de su condición...)



Ante alumnos de la Universidad Anáhuac, el líder cameral había dicho que en San Lázaro no hay diálogo, ’como sí se ha hecho en casi 30 años’.



Para alusiones personales escribió al diputado morenista: ’La presidencia de la Cámara de Diputados no es concesión graciosa; es lo que marca la ley’.



López Obrador asegura que la mayoría de quienes participaron en la marcha ’son corruptos, clasistas y racistas’; que no tienen vocación democrática: son simuladores.



Lo que la ’regenta’ Claudia Sheinbaum dijo a través del secretario de Gobierno, Martí Batres, es que la marcha en favor del INE apenas reunió ¡a 12 mil personas!



Como su jefe Obrador, les llamó corruptos, clasistas, racistas... Totalmente Palacio, sin especificar alguna relación con la tienda departamental o al edificio de gobierno.



’haiga sido como haiga sido’, López Obrador anunció un "plan B" tras enterarse que los partidos PAN, PRI, PRD y MC darían para atrás a su iniciativa de reforma electoral.



Seguramente el 1 de diciembre dará detalles, en el marco de su Cuarto Informe, a realizarse en el zócalo de la capital.



Será, dijo, una iniciativa de reforma que no requiera la mayoría calificada (334 votos).



Morena, PT y PVEM apenas suman 236 sufragios.



La nueva iniciativa presidencial tratará de reducir el número de diputados (de 500 a 300) y que el pueblo, ’bueno y sabio’, elija a consejeros y magistrados del Tribunal Electoral y del INE mismo.



Mail: josegarciasegura@gmail.com