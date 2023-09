A favor de una educación humanista y de calidad en el Estado de México’: Delfina Gómez

ZUMPANGO, Estado de México.- La Gobernadora Electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, se pronunció por fortalecer la calidad de la educación en el Estado de México con una perspectiva humanista, que garantice que las y los alumnos no solo tengan una formación integral sino que sean ciudadanos ejemplares.



’Debemos continuar elevando la calidad de la educación que brindamos, esta perspectiva humanista de la educación que reconoce a nuestro pueblo como fin y no como medio, resume la esencia de nuestros esfuerzos a lo largo de estos años’, indicó la maestra Delfina Gómez.



Durante su participación en la Reunión Nacional de Directores de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), que se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Gobernadora Electa, Delfina Gómez, afirmó que una educación con perspectiva humanista permite que los alumnos no sean instrumentos para alcanzar una meta, sino que la meta sea alcanzar una mejor calidad de vida para ellos.



’Hoy contamos con enfoques educativos que aseguran una formación integral para nuestros jóvenes, y al igual que para nuestros niños, ya no solo los preparamos para ser buenos estudiantes o trabajadores, sino para ser ciudadanos ejemplares, buenos hijos, amigos y futuros padres y madres responsables’, señaló la Gobernadora Electa.



Finalmente, la maestra Delfina Gómez aseveró que la educación es el camino hacia la construcción de una sociedad justa, solidaria y desarrollada, que brinda las herramientas para enfrentar a una sociedad cambiante y con grandes avances tecnológicos.