A costa de campesinos, Sedagroh "se embolsó" 36 millones por tractores a sobreprecio

Mediante la facturación de tractores a un 353% de su valor y un programa amañado de participación federal-estatal dispersado en 2018, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) a cargo de Carlos Muñiz Rodríguez desvió al menos 36 millones de pesos a costa de 188 campesinos que requerían de un equipo de calidad para poder desempeñar sus funciones agrícolas y dar sustento a sus familias.



El esquema de desvío involucra el favoritismo hacia ciertos gremios campesinos, la falsificación de documentos, facturación apócrifa, solicitud de recursos a beneficiarios sin recibo de por medio y la venta a sobrecosto de maquinaria, condición que de comprobarse, podría provocar que Carlos Muñiz sufriera el mismo destino que su entonces compañero de gabinete Olaf Hernández en Cultura.

Señalamientos de los afectados



“Sr. Gobernador… esta denuncia la realizamos ante la falta de respuesta por parte del titular de dicha dependencia, ya que en diversas ocasiones le hemos solicitado que nos entregue las facturas originales de los supuestos tractores que nos vendieron”.



“SEDAGRO y SAGARPA recepcionaron las solicitudes (de proyectos) en las ventanillas autorizadas, posteriormente fueron puestas a consideración de la unidad técnico estatal integrado por ambas dependencias y dictaminaron la totalidad de los proyectos pero con la casualidad que sólo fueron autorizados los proyectos propuestos por la SEDAGRO, habiéndose encontrado que todos los proyectos propuestos por SEDAGRO eran igualitos y solo los copiaron lo que les permitió a los funcionarios de SEDAGRO orientar todos los recursos a un sólo grupo específico de productores”.



“Con la validación de la unidad técnico el titular estatal de la SEDAGRO autorizo 188 proyectos para la compra y entrega de implementos agrícolas, para esto la SEDAGRO adquirió equipos que no fueron autorizados por la unidad técnico de ambas secretarías, incumpliendo las reglas de operación federales y además falsificando la documentación comprobatoria del recurso”.



“Un completo acto de corrupción dentro del gobierno del Estado, el cual ha sido tapado con el apoyo de una entramada red de corrupción encabezada por el secretario Carlos Muñiz”.



“Nos entregaron Tractores Ligeros de 14Hp de la marca Mekatech, los cual no cuenta con las certificaciones que emite el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA) que es el único a nivel nacional que evalúa maquinaria agrícola y verifica que ésta cumpla con la calidad establecida por las normas mexicanas, siendo un requisito indispensable para este tipo de implementos”.



“La minuta de la unidad técnica estatal y del FOFAE donde se validaron las solicitudes, no coincide con la que nos entregaron a los 188 productores, falsificando la información”.



“A los productores nos pidieron dinero $18,500 pesos a cada uno de nuestra aportación previo a la entrega, para poder ser beneficiarios del programa, de esos recursos no existe recibo o registro alguno que hayan ingresado a las cuentas del proveedor ni del gobierno del estado, habiendo quedado en manos de los encargados del programa”.



“Nuestra denuncia parte de la necesidad, ya que a la fecha la empresa responsable y la Secretaría se niegan a reconocer la entrega de los equipos y dar el servicio técnico a estos tractores, ya que no contamos con la factura original para exigirles la reparación de los tractores por las fallas mecánicas que han presentado”.



“Sr. Gobernador, le pedimos su apoyo en estas fechas donde el COVID-19 está pegándonos muy fuerte a nosotros los campesinos ya basta de robarnos y quitarnos lo que tanto esfuerzo y sudor nos ha costado ganar, lo que pedimos es lo justo, le pedimos nos siga apoyando a producir los alimentos, ya basta de que abusen de nuestra necesidad…”.