A Carolina no le queda más que agarrar piedras: TEPJF reiterará victoria de Julio Menchaca

El último mal en salir de la caja de Pandora fue la esperanza y aunque Julio Menchaca dobló a Carolina Viggiano en votos y la rebasó por más de 30 puntos en urnas, probablemente algún despistado creía que se anularía la elección en Hidalgo. Lo cierto es que como se supo prácticamente desde el 5 de junio, el arrollador resultado sería tan irrefutable en tribunales como lo fue el día de los comicios.



La evidencia audiovisual de la excandidata por el PRIANRD Carolina Viggiano reuniéndose en privado con el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón no cambiará el sentido del proyecto -y del voto para validar la elección en Hidalgo-, sino que obliga a cambiar el párrafo que habla de inequidad en la elección, en caso de que el magistrado presidente se obstine en votar.



Como se sabe, el proyecto del magistrado Indalfer Infante Gonzáles viene en el sentido de confirmar el triunfo de Julio Menchaca -aunque quisieran no pueden ir contra la voluntad de los hidalguenses-, pero reconociendo que hubo inequidad en la contienda por las expresiones de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, lo que no representaría más allá de una multa a ambos.



El magistrado presidente, entonces, no podría votar sin apartarse del señalamiento de inequidad, pues fue captado solamente con uno de los candidatos en una cena secreta donde pudo haber sido sujeto a cooptación. Aunque quiso defenderse ante la clara evidencia, la sesión para reconocer la validez de la elección en Hidalgo deberá descartarlo, pues incluso si votara en contra de la validación existiría la presunción de un delito, lo que limita su libertad de elección y lo hace incompetente para el acto.



Es así que el TEPJF tiene dos opciones: o prescinde del magistrado presidente para dejar la resolución igual que como se planteó, lo que significaría reconocer que hubo una irregularidad por parte del representante del organismo, o cambian el sentido de referir una supuesta inequidad, para que el magistrado presidente pueda votar, pues en el ámbito de la desigualdad de condiciones no es comparable la presencia activa de un servidor público en un acto de campaña que la reunión secreta del juzgador principal en tribunales con uno de los candidatos.



Para cualquiera de los casos que opten, el triunfo de Menchaca es inobjetable, al grado que le harían un flaco favor al PRIANRD repitiendo las elecciones, pues con el movimiento de las preferencias, la ventaja de 2 a 1 fácilmente podría crecer a un 3 a 1… porque cuantas veces compita Menchaca con Viggiano, son las mismas que la va a aplastar y lo mismo sucedería si compitiera con Israel Félix o con cualquier otro; simplemente el pueblo se hartó de ellos.