A bailar en la Feria del Huateke Texcoco 2022

’Primer Feria del Huateke Texcoco 2022’, ven a disfrutar de esta fiesta gastronómica, artesanal y cultural, del 12 al 21 de agosto, de once del día a once de la noche, en el recinto ferial, entrada $30 pesos, estacionamiento cincuenta pesos.



Diez días de lo mejor de la gastronomía de los pueblos originarios de este municipio, así como los mejores ritmos latinos para bailar, salsa, rock, cumbia y norteño.



Disfruta de los artistas que integran el cartel del Teatro del pueblo y participa, buscamos las mejores voces en ’ La Voz del Pueblo’.



Podrás bailar, el sábado 13 de agosto, con el tributo a Niche con la Orquesta ’La Típica’, sábado 20 de agosto, sonido La Changa y Sonido Fantasma, además a lo largo de la feria, goza de las presentaciones del grupo Inspiración, Son Tepito, Acetato Rock, Grupo Musical Rey de Reyes, Asfalto, Misael Villalobos y su conjunto Reflejo, Rumba Cha Cha Cha, Sensación Santanera, Grupo Venerado, Los Lukas, Más Audaz y las Veneno, Javier Montero, Lejanía Sierreña, Daniel Cervantes, Rugir del Norte, Grupo Ya-Kee, Camaleón, La Real Sonora Dinamita, Simplemente Los Cadetes de Felipe Jiménez, La Doble de Alicia Villarreal y Dany Urbina.



También, para los pequeños del hogar, show de Bely y Beto, La Granja de Zenón y no pares de reír con el comediante José Alberto Flores Jandete, mejor conocido como ’Chuponcito’.



El 12 y 21 de agosto acude en familia a las funciones de lucha libre con un costo de 90 pesos y en función de box, estará Hugo ’El Chacal’ Hernández, quien busca el campeonato mundial, con la promoción especial, pagando tu boleto, obtienes acceso gratis al recinto ferial.



Buscamos a la ’Reyna de la Primer Feria del HuateKe Texcoco 2022’, si tienes de 18 a 25 años de edad y eres originaria de cualquiera de las comunidades de Texcoco, tú puedes participar.



Podrán escuchar a la Orquesta infantil y juvenil de la zona de la montaña.



No te lo puedes perder!!!