A 38 años de la explosión, San Juan Ixhuatepec sigue siendo una bomba de tiempo

Tlalnepantla, Méx.-El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de México, Max Correa Hernández, afirmó que a 38 años de la explosión de gas en San Juan Ixhuatepec, esta zona sigue siendo una bomba de tiempo, no solo porque en el último semestre se han registrado fugas de sustancias químicas peligrosas, también porque no existen protocolos de actuación para que en caso de alguna emergencia los vecinos puedan salvar su vida y las de su familia.



El diputado de Morena lamentó la negligencia de los gobiernos estatal y del municipal de Tlalnepantla, ya que no aplican la nueva Ley de Bomberos, que tiene que ver con la instalación de un sistema de Alertas Tempranas, Asimismo, dijo que la situación empeora si se suma la construcción de la autopista urbana, la cual dificulta aún más a los vecinos de la zona tanto para salir, como para el arribo de los cuerpos de emergencia en caso de presentarse una contingencia’.



En este sentido, Max Correa adelantó que propondrá un exhorto para que la legislatura llame al gobierno encabezado por Alfredo del Mazo Maza, para que dé cumplimiento con la Ley de Bomberos, y responsabilizó de cualquier pérdida de vidas humanos en caso de un siniestro.



Argumentó que tras reuniones con funcionarios del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), le señalaron que por el número de ductos que cruzan por Tlalnepantla y San Juan Ixhuatepec, y las empresas gaseras, alcoholeras y las que manejan productos químicos peligrosos asentadas en el lugar, ’esta zona es una verdadera bomba de tiempo.



’Ante este panorama, se debe pensar en la reubicación de las empresas, porque el crecimiento urbano desordenado, propiciado por los gobiernos municipales del PRI y PAN, permitieron los asentamientos humanos dentro del Polígono de Seguridad de San Juan Ixhuatepec’.



Tras mostrar su solidaridad con las familias de San Juan Ixhuatepec que en 1984 perdieron a seres queridos, dijo que la mejor manera de ser solidarios es una actuación responsable por parte de las autoridades.



’De nuestra parte, en la legislatura modificamos el Código Administrativo para que las industrias tengan un sistema de alertamiento, que desde mi punto de vista no se ha cumplido en Tlalnepantla’, dijo el legislador de la 4T.



Finalmente, apuntó que después del incendio de las lumbreras del Río de los Remedios, las autoridades ambientales deben hacer una investigación de quiénes están haciendo descargas de sustancias peligrosas en el afluente de aguas negras, "no solo por las explosiones y los incendios que pueden provocar, también por los daños de salud que generar a la gente que las inhalan’.