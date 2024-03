La película "Winnie the Pooh: Miel y Sangre" se llevó el mayor "reconocimiento" al ser distinguida en los Golden Raspberry Awards, más conocidos como los Premios Razzie 2024, como el peor filme del año 2023. El listado de los "ganadores" de la tradicional premiación que se realiza el día previo a la entrega de los Óscar.

La cinta de terror de bajo presupuesto -menos de 250.000 dólares- en la cual Winnie the Pooh y Piglet protagonizan una brutal ola de asesinatos ganó titulares internacionales y provocó amenazas de muerte de enfurecidos fanáticos del oso el año pasado. La película británica fue lanzada luego de la expiración de los derechos reservados de los libros de A.A. Milne, hecho que abrió una ventana al uso de sus personajes. A pesar de haber evadido acciones legales, "Winnie the Pooh: Miel y Sangre" no se salvó del reconocimiento de los premios Razzie.