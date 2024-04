𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐚 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐭

Luego de que en una mesa de an谩lisis llevada a cabo por LatinUS los comentaristas fueran sensatos y se帽alaran como 煤nica 鈥檊anadora鈥 del debate a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, bots, trolls y dem谩s fauna nociva de redes sociales impulsaron el hash #ALVLoret dado que, seg煤n ellos, fueron traicionados.



La peor parte es que tienen raz贸n para estar molestos.



El medio de Roberto Madrazo, mismo que la derecha concibi贸 incluso con el mismo color institucional que luego llevar铆a el INE, no lleg贸 a tener los alcances de los que goza actualmente por ser imparciales ni por tener credibilidad; todo lo contrario, salvo dos excepciones en sus investigaciones -tal vez alguna m谩s-, el resto no ha contado con valor period铆stico como para tomarse por cierta, pues aunque los hechos digan una cosa, la narrativa final suele ligarlos de tal forma que la conclusi贸n termina siendo seg煤n su agenda, no pasando las pruebas m谩s elementales de sustanciaci贸n.



Su p煤blico nunca estuvo interesado en conocer la verdad, simplemente quer铆an ser alimentados para llevar a cabo su golpeteo y no comprender tal premisa ahora ha hecho que Loret caiga de su gracia.







Y es que 饾悑饾悮饾惌饾悽饾惂饾悢饾悞 饾悷饾惍饾悶 饾悮饾惈饾惈饾惃饾悹饾悮饾惂饾惌饾悶 .



Si bien para cualquiera con m谩s de 3 dedos de frente fue evidente que en el papel, quienes consiguieron su objetivo durante el primer debate presidencial fueron Claudia Sheinbaum y 脕lvarez M谩ynez, quienes integraron la mesa de debate no quisieron 鈥渕ojarse鈥 afirmando un absurdo porque creyeron que a煤n les restaba algo de credibilidad.



Es natural que est茅n desmotivados y hasta desesperados por la triste actuaci贸n de X贸chitl en el momento en el que necesitaban un parteaguas de su campa帽a, un punto de inflexi贸n que les hiciera so帽ar, pero fueron regresados a su realidad muy pronto y han comenzado a buscar culpables.



Hoy, ven en Loret un aliado perdido para perpetuar su ilusi贸n justamente cuando necesitaban, m谩s que nunca, de escuchar un cuento, siendo el presentador su m谩ximo referente para ello.



Porque no es que Loret se vaya a 鈥渧ender鈥 con la izquierda como aseguran, su due帽o es y siempre ha estado colocado en la derecha. Tampoco es que una narrativa distinta fuera a cambiar las cosas, pero est谩n tan aferrados a los espejismos, al autoenga帽o, que no van a aceptar una realidad distinta a la que se imaginan as铆 la tengan de frente y les d茅 bofetadas.



Para bien o para mal han construido una audiencia -nada despreciable- con ciertas caracter铆sticas de la que pueden vivir a煤n muchos a帽os m谩s. Ellos quieren ser engatusados, enga帽ados, seducidos鈥 no informados. Les falta humildad a sus comentaristas para reconocer que no est谩n para salvar un prestigio que no tienen. A LatinUS le hace falta conocer su p煤blico.