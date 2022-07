110 mil asistentes revientan con el concierto de la Maldita Vecindad en el zócalo capitalino

De acuerdo a cifras oficiales de la Ciudad de México, se reportaron 110 mil asistentes al concierto de la Maldita Vecindad, realizado este sábado 16 de julio en el zócalo capitalino.



Roco, Aldo y Pato, integrantes originales de esta agrupación de rock conformada en 1985, desbordaron las emociones de miles de asistentes que a pesar del incremento en los contagios de Covid-19, arribaron a la plancha del zócalo capitalino para revivir los éxitos de la Maldita.



Durante el concierto, no pudieron faltar los mensajes reflexivos de Roco Pachucote, los cuales se anteponían a los temas musicales.

El cantante de la Maldita, no dudó en solicitar una y otra vez, ’No más sangre, no más destrucción de la naturaleza, no más discriminación, no más mentiras en los medios’, peticiones que acompañan su música y lo que él ha denominado como una celebración de paz y baile.



’Estamos tallando la suela en el zócalo’, festejó Roco, durante este concierto que fue una evocación a su historia, a 38 años tocando en las calles, en las plazas pero sobre todo a las almas.



El repertorio musical llegó a su fin, Roco agradeció al zócalo, a México, a los miles de asistentes, pero ante el grito unísono de ’otra’, otra’, regresaron al escenario para interpretar

’Changó’y la fusión de su himno ’Kumbala

y la Boa de la Sonora Santanera.