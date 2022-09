07 de octubre última audiencia por diferendo limítrofe Ecatepec-Acolman

Toluca, Méx.La Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, definió para el 7 de octubre, la audiencia conciliatoria para que asistan los alcaldes de Ecatepec y Acolman por el diferendo limítrofe de 469 hectáreas, con la oportunidad de resolver por convenio amistoso.



La presidenta de la comisión legislativa, Elba Aldana Duarte precisó que deberán asistir el 7 de octubre a las 14 horas, los alcaldes involucrados, Fernando Vilchis y Rigoberto Cortés Melgoza, así como las de Atenco y Tecámac como terceros interesados.



Las y los integrantes de la comisión votaron a favor de la hora y fecha señalada para que los involucrados asistan a las instalaciones del Poder Legislativo, pues en caso de no hacerlo, las y los diputados estarán facultados a tomar una determinación.



’A las personas que integran la representaciones –constituidas por Presidentes y Síndicos constitucionalmente electos– de los Ayuntamientos de los Municipios de Ecatepec de Morelos y de Tecámac, consistente en que, en el supuesto de que no vuelvan a asistir y comparecer cualquiera de las personas representantes de los Municipios –Presidenta, Presidente y Síndicos, en compañía de su personal profesional designado y autorizado para poder asistirlos o auxiliarlos jurídicamente– a la realización de esta audiencia de conciliación, regulada por el artículo 45 de esta Ley Reglamentaria, se tendrá por precluido su derecho para hacer valer lo que a derecho convenga durante la realización de este acto procesal’, precisa un apartado del Acuerdo emitido por los integrantes de la comisión de Límites.



La diputada Elba Aldana puntualizó que en las citas anteriores de audiencias de conciliación no se logró tener la presencia de todos los representantes de los ayuntamientos involucrados, por lo que se habían tenido que suspender.



Recordó que con base en el acuerdo aprobado y expedido por este Órgano Legislativo, el 6 de septiembre del presente año, por medio del cual se indicó una nueva fecha, hora y lugar de celebración de la audiencia de conciliación en el presente asunto a razón de su aplazamiento por la falta de condiciones y circunstancias legales, correspondiente al día veintiuno de septiembre del presente año en el Palacio de este Poder Legislativo, para efectos de que comparecieran y asistieran los involucrados.