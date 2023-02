"El cártel no habría funcionado sin la ayuda del Gobierno (Calderón-García Luna)": capo

El contable del excapo mexicano Mario Pineda Villa, identificado como Israel Ávila, aseguró este martes en un tribunal de Nueva York que registró en sus libros de contabilidad más de 10 millones de dólares en supuestos pagos al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna a cambio de seguridad e información.



Israel Ávila era un vendedor de bienes raíces y se encargaba de comprar o rentar casas a distintos capos pertenecientes al Cartel de Sinaloa, las cuales podrían alcanzar hasta 4 millones de dólares.



En 2005, Ávila pensó que las casas eran para gente de la Agencia Federal de Investigación (AFI) porque el contacto era con personas que tenían armas, uniformes, placas y vehículos de dicha corporación. ’Era imposible saber que no fueran de la AFI’, señaló.



La asistente del Fiscal Erin Reid encaminó con sus preguntas a Ávila para revelar que en 2016 había confesado a las autoridades de Estados Unidos sobre los sobornos que el Cártel de Sinaloa pagaba al exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Felipe Calderón.



A pregunta expresa del Fiscal Erin Reid, sobre el motivo por el cual se encuentra declarando en el juicio en contra de García Luna, Ávila respondió que busca dar a conocer la verdad.



’Quería hacer saber sobre la ayuda que el señor [García Luna] le daba al cártel’, dijo Ávila. ’El cártel no funcionaría sin la ayuda del Gobierno’.



Aunque la defensa grito: ’¡Objeción!’, la Fiscal Reid había logrado su objetivo y cambió de tema, pero en los registros con que el jurado evaluará la evidencia quedó asentado que no fue en 2020 cuando Ávila habló por primera vez de los pagos millonarios a García Luna, como la defensa pretendió exponer.



Previamente, el abogado defensor Florian Miedel tuvo dificultades para obtener las respuestas directas de Ávila, a quien el Juez Cogan tuvo que señalarle que debía apegarse a las instrucciones de responder con un ’sí’ o con un ’no’ y, en caso necesario, señalar cuando no pudiera responder de esa forma.



Vestido con un uniforme de presidario verde claro, Ávila, que cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico, testificó que como contable de Pineda Villa, alias ’MP’ y ’Gordo Malo’, registraba los ingresos obtenidos del narcotráfico, así como los gastos y los pagos por los servicios de seguridad estatales, federales y municipales, además de los sueldos de los trabajadores o los alquileres de casas y almacenes.



A preguntas de la Fiscalía, Pineda precisó que esos pagos no eran directos a García Luna, sino que se hacían a través de otros narcotraficantes, entre los que citó a Jesús ’El Rey’ Zambada, el clan de los Beltrán ’Leyva’ y también a los narcos Sergio Villarreal Barragán, alias ’El Grande’, y Édgar Valdez Villarreal, más conocido como ’La Barbie’.



El narcocontable indicó que el mayor pago que registró a nombre de García Luna fue de cinco millones de dólares, pero que también recuerda pagos de tres millones, un millón y de 1.8 millones de dólares.



El abogado Miedel buscó descalificar a Ávila exponiendo los asesinatos y traiciones a gente que había dicho apreciar, incluido Mario Pineda Villa, a quien ’puso’ para que fuera torturado por Sergio Villarreal Barragán, ’El Grande’, quien finalmente pidió a Ávila matarlo.



’Le dieron un arma’, le recordó el abogado. ’Sí’, respondió Ávila. El defensor Miedel asestó: ’¡Usted le disparó!’.



Miedel buscó que Ávila hablara sobre el secuestro a García Luna, pero el testigo señaló que eso se lo contó su compadre Francisco Camacho, el responsable de coordinar ese secuestro.



’Entendí que habían levantado a su gente, incluyéndolo a él [a García Luna]’, expuso ante la insistencia del defensor.



El defensor también cuestionó a Ávila que decidiera quedarse en Estados Unidos si pudo aceptar una transferencia a México y salir en libertad condicional, pero los fiscales atajaron con objeciones cuando Miedel insistió en el tema. LA OPINIÓN