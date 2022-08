"Dona" Banco de México más de 900 botellas a 2 museos

En 2021, el Banco de México (Banxico) realizó cuatro donaciones de más de 900 botellas con cargo al erario al Museo Diego Rivera Anahuacalli y Museo Frida Kahlo Casa Azul así como la entrega de un automóvil Honda y 66 objetos de oficina (CPU [computadora], muebles, lámparas, dispositivos USB, teléfonos).



De los documentos se advierte que el banco central adquirió previamente las bebidas embriagantes y luego las regaló a los museos también conocidos como Casa Azul y Anahuacalli –mismos que no tienen carácter de públicos y que cobran 150 pesos por entrar (200 pesos a extranjeros) en el primer caso, y 80 pesos en el segundo. Ello, supuestamente para apoyar el objeto del fideicomiso respecto de ’la organización de diversos eventos de índole cultural’.



Asimismo, se desprende que la institución podría haber maquillado el gasto real, al apuntar costos unitarios que representan sólo entre el 10 y el 50 por ciento del precio real de esas marcas en el mercado de alcohol.



Por si esto no bastara, el Banxico asumió el costo de las entregas: ambos contratos establecen que ’los bienes se entregarán en los domicilios que albergan al Museo Diego Rivera Anahuacalli (museo números 149 y 150, en la colonia Pueblo de San Pablo Tepetlapa, alcaldía Coyoacán, código postal 04620, Ciudad de México) y Museo Frida Kahlo Casa Azul (Londres número 247, colonia Del Carmen, Coyoacán, código postal 04100, Ciudad de México)’; o bien, en lugar o lugares que acuerden las partes dentro de la Ciudad de México, que el donatario indique.



Champagne, whisky, vinos (tinto, rosado, blanco, espumoso), brandy, coñac, licor, ron, tequila, vodka, oporto, sake, mezcal, anís, amaretto, ginebra, e incluso grappa, sotol y aguardiente (’licorera 450 aniversario de Durango ‘etiqueta del estado’) figuran en las descripciones del primer contrato –BM-SACRH-012-21– acerca de las bebidas embriagantes que el Banco de México adquirió con el erario de la nación para luego regalarlas a los dos museos privados.



Aunque no se establece la fecha de firma, el primer contrato se formalizó después del 1 de julio de 2021, día en el cual la Dirección General de Administración del Banco de México emitió la autorización número BM-SACRH-012-21, para proceder con el donativo de 675 botellas de alcohol, por un supuesto costo total de más de 199 mil pesos.



’El importe de los bienes materia de donación, mencionados en el anexo, asciende a la cantidad de $199,784.00 (ciento noventa y nueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), de conformidad con el avalúo No. SSG-17/06/2021 realizado por la Lic. Silvia Sánchez Guadarrama, Corredor Público No. 85 de la Ciudad de México’, indica el documento. Sin embargo, el gasto podría superar los 450 mil pesos para este contrato, de acuerdo con los precios reales del mercado de alcohol en México.



Por ejemplo, se apunta que el Banxico pagó 845 pesos por una botella de vino tinto Carruades de Lafite 2011 –de 750 mililitros–, cuando en el mercado su costo comercial va de los 9 mil a los 27 mil 520 pesos. Por una botella de champagne Moët & Chandon Imperial de 750 mililitros, se asegura que desembolsó sólo el 16.2 por ciento de su costo real: 227 pesos, cuando su precio es de entre 1 mil 399 pesos y 1 mil 499.



Otros ejemplos son: champagne Roederer Brut Premier, de 700 ml, que supuestamente compró a 257 pesos, cuando se encuentra en el mercado a 1 mil 822 pesos; whisky Johnnie Walker Blue Label de 750 ml, del que indica un costo de 1 mil 254 pesos, cuando en tienda vale 7 mil 240 pesos; Vega Sicilia 5° Valbuena –Ribera del Duero 2007–, adquirido supuestamente a 816 pesos, cuando su valor real es de 5 mil 924 pesos; cognac Martell Cordon Bleu Extra Old, por el que supuestamente pagó 889 pesos por cada botella, cuando en realidad vale entre 3 mil 900 y 4 mil 200 pesos.



La inconsistencia en los costos que el Banco de México reporta llega a tal punto que incluso se recortan precios a los tragos más baratos. Por ejemplo, se asegura haber gastado 54 pesos por cada botella de ron Bacardi Solera (750 ml), cuando vale 259 pesos; otro caso similar es el pago por 63 pesos por botella de vodka Absolut Azul (750 ml), cuando su valor real es de 229 pesos; o de 71 pesos por botella de ron Appleton Estate (750 ml), cuyo precio es de 280 pesos; o 73 pesos por una botella de ron con coco Kalani (750 ml), que en realidad cuesta 400 pesos.



De acuerdo con el contrato, los bienes materia de donación se dividieron en cuatro bloques. Del bloque uno se indica que estuvo integrado por 129 bebidas embriagantes. Éste se subdividió en otros cinco bloques y se reporta como gasto de 2019, por 46 mil 383 pesos. Esto representaría otra anomalía, pues el contrato de donación se firmó hasta julio de 2021, cuatro meses antes de que el entonces gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, dejara su cargo. Apenas un mes antes de la formalización del contrato, el 9 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador había revelado que no lo ratificaría.



El bloque dos también enfrentaría este mismo problema administrativo, pues el gasto habría correspondido al ejercicio 2020, supuestamente por 55 mil 135 pesos por 139 botellas de alcohol que se entregaron en cinco bloques. Los otros dos bloques –tres, por 307 botellas, y cuatro, por 100– no se subdividieron y corresponden a entregas ocurridas en 2021, sin que se dé a conocer si se hicieron previo al contrato o después.



En el contrato se estipula que ’las entregas deberán documentarse mediante un ‘acta de entrega recepción’ suscrita por el personal que cuente con facultades suficientes para ello, tanto por parte del ‘Banco’ como por parte del ‘donatario’’. En éstas, debería constar la fecha en la que fueron entregados los cargamentos.



El segundo contrato por el que el Banxico donó otras 234 botellas de alcohol –BM-SACRH-014-21– tampoco está fechado, pero su autorización se emitió el 7 de julio de 2021 por la Dirección General de Administración.



Éste incurre en las mismas prácticas de reportar costos muy por debajo de los precios del mercado. Al respecto, se apunta que ’el importe de los bienes materia de donación, mencionados en el anexo, asciende a la cantidad de $19,519.00 (diecinueve mil quinientos diecinueve pesos 00/100 m.n.) de conformidad con el avalúo No. SSG-05/07/2021 realizado por la Lic. Silvia Sánchez Guadarrama, Corredor Público No. 85 de la Ciudad de México’.



Respecto del precio por unidad, reporta por ejemplo que un whisky Glenfiddich (750 ml) le costó 255 pesos; un ginebra Beefeater (750 ml), 108 pesos; un anis Chinchon Dulce (1000 ml), 77 pesos; una crema de whisky Baileys (700 ml), 70 pesos; un ron Matusalem Clásico (750 ml), 60 pesos; tequila Jimador Reposado (950 ml), 61 pesos; un tequila José Cuervo reserva de la familia platino (750 ml), 189 pesos.



Aunque la autorización se emitió el 7 de julio del año pasado, el contrato apunta que ’mediante acta de entrega-recepción de fecha 5 de julio de 2021, [el donatario] recibió los bienes materia de este contrato, en calidad de depósito, conforme a las cantidades, características y especificaciones que se detallaron en el Anexo ’A’ que se adjuntó a la citada acta de entrega-recepción’.



Se agrega que los museos se obligan ’a destinar los bienes muebles [botellas de alcohol] materia de donación para su uso exclusivo y conforme a su objeto […], y específicamente para la organización de diversos eventos de índole cultural. En el evento de que el ‘donatario’ no destine los bienes conforme a lo expresado en el presente instrumento, deberá restituir, a su cargo y por su cuenta al ‘Banco’ los bienes de que se trate, sin que esta estipulación constituya una limitación a su derecho de propiedad en los términos expresados en la cláusula ‘objeto y plazo’’.



Un tercer contrato –el BM-SACRH-028-21 (1)– da cuenta de la donación a favor de ese mismo Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, para donarle un automóvil Acura, de la marca Honda de un valor de 182 mil pesos .



El contrato refiere que la autorización BM-SACRH-028-21 se otorgó por parte de la Dirección General de Administración, el 23 de diciembre de 2021, ’con fundamento en el artículo 62, fracción IV de la Ley del Banco de México; el artículo 10, fracción III de las Normas del Banco de México en materia de enajenación de bienes muebles y el Manual de Procedimientos de Operación, denominado ‘Enajenación de Bienes Muebles y Desperdicios’’.



Dos meses antes de esa donación, el Banxico había entregado al mismo fideicomiso 66 objetos de oficina: CPU (computadora), sillón, silla, lámparas, dispositivos USB, teléfonos, aspiradora.



Al respecto, el contrato indica que ’el importe de los bienes materia de donación, mencionados en el anexo, asciende a la cantidad de $14,459.00 (catorce mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.), de conformidad con el avalúo GM21-169 realizado por el Ing. Juan Pablo Gómez Morín Rivera, perito valuador’.



Agrega que el contrato de donación se adjudicó al Fideicomiso Relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, de conformidad con la autorización BM-SACRH-013-21, otorgada por el director general de Administración el día 12 de octubre de 2021.



Respecto de los museos, los cuatro contratos apuntan lo siguiente:



’El Banco de México es fiduciario en el Fideicomiso Relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, según consta en la escritura pública número 19,066 de fecha 16 de agosto de 1955, otorgada ante la fe del licenciado Juan José Espejo, entonces titular de la Notaría Pública número 6 del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, así como en la complementaria escritura pública número 54,637 de fecha 10 de septiembre de 1957, otorgada ante la fe del licenciado Francisco Lozano Noriega, entonces titular de la Notaría Pública número 71 del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, asociado y en protocolo del entonces Notario Público número 10 en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, licenciado Noé Graham Gurría, instrumentos en virtud de los cuales se protocolizó la constitución del fideicomiso antes citado’. Nancy Flores | CONTALÍNEA