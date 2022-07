"Aglutina" FRENA a docena de manifestantes en Pachuca

El domingo pasado a mediodía, el limitado grupo del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) recorrió el Reloj Monumental en el centro de Pachuca rumbo a palacio de gobierno, manifestándose con apenas una lona para su marcha y poco más de 10 integrantes andando, concluyendo su lucha a tres horas de haber iniciado.



FRENA hizo con anterioridad una convocatoria nacional para que el pasado fin de semana los ciudadanos realicen caravanas y protestas en contra de la estrategia de seguridad que aplica el actual gobierno federal, ya que ellos consideran que hay más homicidios que en administraciones pasadas.



Lo anterior aún cuando con Calderón los homicidios dolosos subieron un 193% en su sexenio y con Peña Nieto un 59%, con base a los datos de Inegi (con AMLO han bajado 9% y con Zedillo lo hicieron 31%).



Por ello, una docena de integrantes identificados con FRENA se manifestaron en el centro de Pachuca en contra de la estrategia para combatir la delincuencia que lleva a cabo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



El integrante de FRENA, Roberto López le indicó al Sol de Hidalgo que están protestando en contra de la estrategia de Seguridad que promueve ’abrazos no balazos’ contra los delincuentes y que planean hablar con el gobernador electo Julio Menchaca para que no siga la estrategia.



Los autodenominados "fifís" apenas costearon una lona pequeña y llevaron vehículos antiguos para no exponer a las calles sus último modelo.







En el Estado de México también se manifestaron, con un grupo reducido de integrantes para su marcha donde buscaron defender al INE, a partir de la iniciativa de López Obrador que plantea dejar a 7 representantes electos de forma directa por la sociedad.



También, plantean federalizar los procesos electorales para desaparecer los organismos electorales de los estados encargados de las elecciones, así como los tribunales electorales locales con el propósito de ’abaratar la democracia".